Chelsea pondrá oferta millonaria por figura de Colombia luego del Mundial

El Chelsea sería el siguiente gigante de Europa en fijarse en una de las figuras de la Selección de Colombia.

El Chelsea también vio de cerca el Mundial de la Selección de Colombia y ahora reportan que los gigantes de Inglaterra quieren a una de las figuras del combinado nacional. El traspaso a Stamford Brdige se daría por cerca de 40 millones de euros.

Daniel Muñoz podría ser nuevo jugador del Chelsea para la siguiente temporada luego de que Xabi Alonso pidiera un lateral. Los ‘blues’ quieren tener lo más pronto posible a su plantilla ya completa..

El defensor tiene la ventaja de conocer la Premier League al estar ya dos temporadas en el Crystal Palace, así como ser fijo en la selección de Colombia en el Mundial 2026.

Muñoz está también en carpeta del Manchester United y del PSG entre los gigantes de Europa, así como en el Fenerbache y Napoli como equipos de segunda línea.

Su salario ronda los 2 millones de dólares y en el Chelsea ascendería hasta los 5 millones, lejos igual de los 14 millones que pidió su compatriota Luis Díaz en su momento.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

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Daniel Muñoz es titular en Selección Colombia.

En resumen