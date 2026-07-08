Se filtró el único motivo por el cual Néstor Lorenzo renunciaría a la Selección Colombia

Conoce el motivo oculto por el cual Néstor Lorenzo renunciaría a la Selección Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026.

Cuando se tenía que arriesgar y salir a todo o nada para evitar la definición por penaltis, que no traía buenos recuerdos, a la Selección Colombia no le alcanzó en los octavos de final del Mundial 2026 y el entrenador Néstor Lorenzo fue uno de los señalados. Sin embargo, solo un motivo lo haría renunciar a seguir en el cargo.

¡Ya lo filtraron! Hay que admitirlo… Lorenzo venía teniendo una buena actuación en el Mundial a la hora de leer los partidos. Ante Uzbekistán y República Democrática del Congo hizo cambios que influyeron en el marcador, y contra Portugal sorprendió cambiando a los laterales titulares. Sacó un empate y merecio más.

Luego de una victoria sin pasar apuros ante Ghana en los 16avos de final, llegó el primer partido en el que la Seleccion Colombia se vio superada por largos tramos del partido. Néstor Lorenzo fue criticado por mantener a James Rodríguez como titular y por sacar del partido a Jhon Arias al minuto 28 del segundo tiempo. ¿Hora de un cambio en la dirección técnica?

El único motivo por el cual Lorenzo renunciaría como DT de Colombia

Néstor Lorenzo en el Mundial 2026 (Foto: Getty Images)

Ante la duda de lo que pasará con Lorenzo en Colombia después de la eliminación con Suiza en los octavos de final del Mundial, el periodista Alejandro Pino filtró la siguiente información: “Lorenzo solo renuncia si le hacen una oferta buena desde Argentina, me refiero a desde algún club argentino, o que una de las selecciones que en estos momentos está en el limbo lo busque como seleccionador“.

¿Hasta cuándo tiene contrato Néstor Lorenzo en la Selección Colombia?

“Tiene contrato hasta luego de terminado el Mundial, hasta el 31 de diciembre de este año (2026)”, afirmó Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), sobre el vínculo de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. Además, Pino señaló que solo hasta el 28 de agosto, día en el que oficialmente Jesurún volverá a posesionarse para un nuevo periodo presidencial en la FCF.

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En síntesis