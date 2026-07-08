Revelan el verdadero motivo del “mal Mundial” que hizo Luis Díaz con la Selección Colombia

Luis Díaz llegaba como un candidato para pelear el Balón de Oro en el Mundial, pero la realidad fue otra. Uno de los motivos fue revelado.

Luis Díaz hizo un muy mal Mundial 2026 con la Selección Colombia y las críticas no faltaron. El jugador colombiano era figura en esta temporada, pero nunca pudo brillar en esta Copa del Mundo, ahora confirman el verdadero motivo de este bajón.

De acuerdo al análisis de Óscar Córdoba, Luis Díaz no pudo rendir al 100% en este Mundial 2026 porque llegó muy “cansado” y “agotado” a este Copa del Mundo. Producto de la gran temporada y exigente año que llegó a tener con el Bayern Múnich.

Luis Díaz tuvo un primer año de increíble impacto en Bayern Múnich y estuvo compitiendo en la Champions League hasta finales de la temporada. Se quedó en las semifinales ante el campeón PSG, pero su año fue impresionante, sumando más de 2.000 minutos en cancha.

Tan importante era Luis Díaz para el Bayern Múnich en esta temporada que el colombiano casi no tuvo rotación, y eso hizo que vaya perdiendo el físico y todo eso repercutió en la Copa del Mundo. Se marcha de este torneo con una asistencia y 1 gol.

Luis Díaz no pudo brillar con la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Lucho ahora comienza unas vacaciones para pronto regresar a Alemania y jugar con Bayern en una nueva temporada. El líder de la Selección Colombia seguirá en este nuevo ciclo que comienza pensando en la Copa América 2028 y también en el Mundial de 2030.

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Los números de Luis Díaz en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Luis Díaz jugó 480′ minutos, lo jugó todo lo que pudo con la Selección Colombia y apenas pudo marcar 1 gol y 1 asistencia. En los penales contra Suiza, el extremo pudo marcar su gol, pero lamentablemente no le alcanzó.

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