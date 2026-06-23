Tras la fecha 2 del Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros

Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026 a una fecha de terminar la zona de grupos.

Se terminó la fecha 2 del Mundial 2026 y ya solo queda una fecha para conocer a todos los clasificados a los 16avos de final. Aparte de los dos primeros de cada grupo, esta Copa del Mundo tiene una especial atención en los terceros, porque los 8 mejores de cada zona clasifican a la siguiente ronda.

La tabla de posiciones de los mejores terceros

Después de jugarse ya 48 partidos del Mundial 2026 y terminar la fecha 2 en todos los grupos, así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026:

Pos. Selección Grupo PJ Pts DG 1 Suecia F 2 3 0 2 Escocia C 2 3 0 3 Croacia L 2 3 -1 4 Argelia J 2 3 -2 5 Paraguay D 2 3 -2 6 Cabo Verde H 2 2 0 7 Bélgica G 2 2 0 8 Chequia A 2 2 -1 9 RD. Congo K 2 1 -1 10 Ecuador E 2 1 -1 11 Bosnia y Herzegovina B 2 1 -3 12 Senegal I 2 0 -3

Los 8 mejores de la tabla de posiciones clasifican a los 16avos del Mundial 2026, mientras que los otros 4 quedan eliminados del torneo y se van para casa con los otros 12 que quedaron últimos en cada grupo. A una fecha del final, los clasificados serían: Suecia, Escocia, Croacia, Argelia, Paraguay, Cabo Verde, Bélgica y RD Congo.

¿Cuándo empiezan los 16avos del Mundial 2026?

Los 16avos del Mundial 2026 ya comenzarán este domingo 28 de junio, ese día solo habría un partido. Después durante la semana se seguirían dando varios encuentros conforme vayan quedando las llaves de los 16avos de final en esta Copa del Mundo.