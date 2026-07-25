Kendry Páez pasa por un momento de incertidumbre para su futuro, y aún Chelsea tiene que tomar una decisión.

Kendry Páez vive un gran momento de incertidumbre en su carrera, tras prácticamente no ayudar en el Mundial 2026 y pasar 1 año con gran irregularidad entre su paso por Francia y Argentina. En medio de todos los rumores, ahora el jugador ecuatoriano apareció en este club.

Finalmente, Kendry Páez se reportó a entrenar con River Plate y el jugador ecuatoriano ya pasó los chequeos médicos para unirse a la pretemporada de los argentinos. Todo esto, en medio de los rumores sobre su futuro y posible salida del equipo ‘Millonario’.

Chelsea estaría trabajando en decidir el futuro de Kendry Páez. En todo el semestre, desde Inglaterra informaron que el jugador ecuatoriano tiene grandes chances de salir. La intención sería prestarlo a otro club y que encuentre su regularidad.

Páez no pudo ni destacar en el Mundial 2026, el ecuatoriano llegó a jugar apenas en el último partido en los 16avos de final, cuando ya Ecuador se estaba quedando eliminado ante México. El volante también es uno de los más criticados en el equipo de Beccacece.

Kendry Páez se marcharía de River Plate. (Foto: GettyImages)

El futuro de Kendry Páez en Argentina parece ya estar decidido salvo algún cambio de última hora, lo más probable es que se marche de River. Las conversaciones entre los clubes se mantendrán en las siguientes semanas, porque el préstamo era hasta mediados de 2027.

Publicidad

Los números de Kendry Páez en River Plate

Con la camiseta de River Plate, Kendry Páez apenas jugó un total de 461′ minutos entre todas las competencias en este primer semestre. El jugador ecuatoriano acabó sumando en cancha 1 gol y 1 asistencia. Tenía una opción de préstamo hasta mediados de 2027.

Encuesta¿Kendry Páez debe irse de River Plate? ¿Kendry Páez debe irse de River Plate? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: