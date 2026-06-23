¿Eliminados ya? La insólita decisión de Beccacece para el partido contra Alemania

Beccacece sorprende a todos los aficionados de Ecuador con una decisión muy insólita para jugar contra Alemania.

Lo que más ha venido fallando en la Selección de Ecuador en este Mundial 2026 es el gol y el armado del equipo. Beccacece es muy cuestionado por los hinchas por estas decisiones, pero para el partido ante Alemania nada parece que va a cambiar.

La Selección de Ecuador saldría a jugar contra Alemania con el mismo once que viene trabajando en los últimos días. Por lo cual, nuevamente el entrenador optaría por poner a Franco como lateral por la derecha y arriba solo jugaría con Enner Valencia en ataque.

El posible once de Ecuador para jugar contra Alemania

La Selección de Ecuador saldría con este once ante Alemania, repitiendo los jugadores que sumaron minutos ante Costa de Marfil y Curazao:

Galíndez

Franco

Joel Ordóñez

Pacho

Hincapié

Pervis Estupiñán

Moisés Caicedo

Gonzalo Plata

Alan Minda

John Yeboah

Enner Valencia

Ecuador necesita de una victoria en este partido ante Alemania, pero también que Curazao le gane a Costa de Marfil, o que se den otros resultados entre los mejores terceros para entrar a los 16avos del Mundial. De momento, está muy complicado.

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¿Cuándo volverá a jugar Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador volverá a jugar este jueves, 25 de junio de 2026, este puede ser el último encuentro que el equipo de todos dispute en la Copa del Mundo y después tendrá que esperar otros 4 años si es eliminado.

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