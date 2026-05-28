A poco del Mundial 2026 con Colombia: Álvaro Montero está negociando con este equipo

El posible titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026 está negociando con este equipo para definir su futuro.

Álvaro Montero es uno de los grandes protagonistas de la Selección Colombia y se perfila para pelear por el puesto de titular contra Camilo Vargas. No obstante, ahora también se reveló que el jugador aún sigue negociando su contrato con un equipo para después del Mundial.

De acuerdo a la revelación de Julián Capera, Vélez sigue negociando todavía con Álvaro Montero. Aunque el club hará efectiva la opción de compra del jugador, aún no tiene su firma en la renovación de contrato. Se espera que esto se acuerde para después del Mundial.

Montero se ha ganado el lugar como titular en Vélez y es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, por lo cual, también en estas negociaciones se tratará el sueldo del jugador. Este no sería bajo, por su rendimiento y proyección en Argentina.

Entre Vélez y Millonarios está “todo claro”, adelanta Capera, por lo cual, todo está en manos del jugador y del club. La opción de compra solo se podrá hacer efectiva una vez que el club y el futbolista tengan todo acordado y firmado; seguramente después del Mundial.

Álvaro Montero puede ser titular en Colombia. (Foto: GettyImages)

Montero le dejará a Millonarios poco más 1 millón de dólares por su compra. El seleccionado también representa ahora mismo un ingreso para Vélez de casi 200 mil dólares por su participación en el Mundial, por lo que la FIFA paga a los clubes con jugadores convocados.

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Los números de Álvaro Montero en Vélez

En esta temporada con Vélez, Álvaro Montero ha jugado un total de 17 partidos entre todas las competencias. Recibiendo apenas 13 goles y dejando su arco en 0 en otras 7 ocasiones. Esos números le pueden permitir pelear por la titularidad en el Mundial.

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