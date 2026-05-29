James Rodríguez y Luis Díaz aseguran que Colombia será local en el Mundial 2026

Los medios oficiales de FIFA consultaron con ambos cracks de Colombia por sus sensaciones de cara al inicio del torneo. Serán locales en USA.

Son pasado, presente y futuro de la selección de Colombia. James Rodríguez y Luis Díaz tendrán su primera participación conjunta en una Copa del Mundo dentro de algunas jornadas. Palpitaron en charla con los medios de la FIFA lo que supondrá ser locales en un torneo donde se espera por decenas de miles de cafeteros en los estadios del certamen. Pocas naciones tendrán tantos representantes en las gradas.

“Siempre que jugamos acá en Estados Unidos es estadio lleno, lo ves amarillo… Para los tres países será algo único, grande y creo que será un show chévere. Toda la gente que va a estar, la va a disfrutar mucho”, reflexionaba James Rodríguez en los medios oficiales de la FIFA alrededor de lo que viene por delante. Recordemos que ya por la Copa América del 2024 Colombia fue uno de los grandes animadores desde las tribunas.

Para James el escenario de ver una marea amarilla no será nuevo en este tipo de torneos. El que sí lo vivirá será un Luis Díaz que a sus casi 30 años finalmente debutará en una Copa del Mundo. Asegura que se trata de un sueño en todos los sentidos e igualmente de la posibilidad de seguir confirmando la conexión que existe entre el combinado cafetero de Néstor Lorenzo y sus hinchas.

“Es impresionante poder jugar mi primera Copa del Mundo, era un sueño, un sueño de todo chico y de cada jugador que sueña con grandes cosas que quiere lograr y se me logró cumplir. Estoy muy agradecido con Dios, el apoyo de toda Colombia va a estar, ya lo demostró en la pasada Copa América y en los amistosos, donde jugamos hay ese apoyo, nunca va a faltar. Estamos muy motivados y queremos hacer un gran Mundial”, analizaba el extremo del Bayern Múnich en charla con la FIFA.

James y Lucho, emblemas de la Selección Colombia. 🇨🇴🤩#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qSpeFHPmJ4 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 28, 2026

Guadalajara, Ciudad de México y Miami serán los primeros escenarios donde viviremos una auténtica marea amarilla en las tribunas. Colombia es uno de los países con mayor número de inmigrantes en los países seleccionados por FIFA para la Copa del Mundo. Se espera que ante combinados como Congo, Portugal o Uzbekistán, los cafeteros sean locales en cada sector del campo.

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