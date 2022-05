Uno de los cruces más interesantes de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 de Liga MX es el de Puebla y América. Los Camoteros siguen mostrándose como uno de los equipos con mejor propuesta futbolística; mientras que las Águilas han revivido de la mano de Fernando Ortiz y siempre son candidatas al título. Además, este duelo nos presenta un lindo condimento: Nicolás Larcamón podría eliminar al club que lo tiene en carpeta para el futuro cercano.

El joven entrenador argentino tiene la intención de continuar en La Franja, pero es una realidad que en Coapa lo están siguiendo muy de cerca y es una de las opciones favoritas de la afición. Sin embargo, esto no le alcanza para convencer a una leyenda de la institución azulcrema, quien pide a la directiva que no lo contrate. Se trata de Carlos Reinoso, chileno que brilló en la década del `70 como jugador.

"Lo que hizo el Tano (Ortiz) es extraordinario. Lo que hicieron los jugadores del América es extraordinario. Lo que hizo Puebla... han ido a la baja y (Nicolás) Larcamón para mí no está todavía para el América. Y (para) aquellos que decían que podía ir al América, como americanista para mí no está (listo)", mencionó el Maestro en plática con Línea de 4, programa de TUDN.

Nicolás Larcamón es la gran sensación del futbol mexicano, y parece ser cuestión de tiempo para que dé el salto a un equipo más importante, ya sea dentro del país o en el extranjero. Su propuesta e ideología fubtolística es más que interesante, y lo que está logrando con Los Camoteros es innegable. Aún así, este ídolo del América no lo quiere en el banquillo del primer equipo por el momento...

Nicolás Larcamón admitió que quiere seguir en Puebla

El joven DT de 37 años tiene contrato con Puebla hasta diciembre de este 2022, y por el momento no ha firmado una renovación. A pesar de esta situación todo parece indicar que estampará la firma y priorizará seguir en el club que le dio la posibilidad de llegar a la Liga MX antes que dar el salto a uno más grande y poderoso. "No solo la gente quiere que me quede, yo también me quiero quedar (en Puebla)", apuntó con contundencia hace escasos días.