Gracias a su extraordinario trabajo desde su llegada a la Liga MX con Puebla, Nicolás Larcamón se ha transformado en uno de los entrenadores con mejor reputación del país. A pesar de su corta edad y experiencia, hace jugar bien a un equipo con un plantel limitado y siempre intenta pelear en lo más alto. Es por esa razón que los clubes más importantes y poderosos se han fijado en él de cara al futuro, pero no lo convencerán tan fácil.

En los últimos meses el nombre del DT argentino ha sonado y muy fuerte en los pasillos de instituciones como América y Deportivo Guadalajara, quienes buscan técnico tras las salidas de Santiago Solari y Marcelo Michel Leaño respectivamente. Además, se filtró en las recientes horas que el León le realizó una oferta formal para que sea el sucesor de Ariel Holan. Sin embargo, ni todas estas tentaciones moverían al oriundo de Buenos Aires de La Franja.

En la previa del duelo de sus dirigidos frente a Mazatlán por la Repesca del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, Nicolás Larcamón fue consultado por su futuro cercano y lanzó un fulminante mensaje a todos los interesados en su fichaje. "No solo la gente quiere que me quede, yo también me quiero quedar (en Puebla)", apuntó con contundencia en conferencia de prensa. ¿Así o más clarito?

El joven DT de 37 años tiene contrato con Puebla hasta diciembre de este 2022, y por el momento no ha firmado una renovación. A pesar de esta situación, teniendo en cuenta sus declaraciones públicas y su fuerte intención de continuar al mando de Los Camoteros, todo parece indicar que estampará la firma y priorizará seguir en el club que le dio la posibilidad de llegar a la Liga MX antes que dar el salto a uno más grande y poderoso.

Nicolás Larcamón puso 3 condiciones para seguir en Puebla

Tal como te adelantamos en Bolavip hace casi dos meses, el DT argentino quiere continuar con La Franja pero la ha puesto 3 condiciones a la directiva para hacerlo. Larcamón quiere: que ya no le desmantelen el plantel al término de cada torneo y que le mantengan a los jugadores clave (para poder ser competitivo); ajustes en cosas puntuales de las instalaciones para poder llevar a cabo su proyecto futbolístico sin sobresaltos y un contrato que le dé "garantía en términos de economía y de duración".