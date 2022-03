Se aproxima el clásico nacional que se jugará el sábado en el estadio Akron correspondiente a la décima jornada del torneo Clausura 2022 de la Liga MX y la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol designó a un silbante que no fue muy bien recibido por los aficionados.

En cuanto al plantel del América dirigido por el argentino Fernando Ortiz hay una duda de cara al enfrentamiento contra las Chivas ya que el mediocampista chileno Diego Valdés ha resentido el esfuerzo.

Ortiz duda en el ataque

De cara al Clásico Nacional, el entrenador interino, Fernando Ortiz, desea formar un ataque con dos futbolistas, pero no acaba por definir quienes serán los mismos. Es un hecho que el Club América tiene problemas en ataque, ya que en nueve fechas disputadas, solo lleva convertidos diez goles. Asimismo, sus delanteros no atraviesan un buen momento. Sólo Henry Martin colaboró con dos goles y una asistencia en el Clausura 2022, mientras que Roger Martínez marcó uno y el uruguayo Federico Viñas aún no logró gritar goles en el presente certamen.

1400 efectivos policiales

Tras la violencia observada en La Corregidora el pasado fin de semana, el futbol mexicano pondrá un mayor énfasis para priorizar la seguridad de sus espectadores. En el Clásico Nacional, habrá un total de 1400 efectivos, distribuidos en 500 elementos de Zapopan, 100 de Guadalajara, 150 agentes viales y 100 estatales. En el caso de seguridad privada, serán 516 elementos, esto hace una suma de 1400 elementos además de 150 personas de protección civil.

¿Jugará Diego Valdés ante Chivas?

El miércoles en el Nido de Coapa, el mediocampista chileno Diego Valdés presentó una sobrecarga muscular que no le permitió entrenar a la par de sus compañeros; el jugador andino debió realizar ejercicios específicos bajo la supervisión de los preparadores físicos y kinesiólogos.

En su primer torneo como jugador de las Águilas del América, Diego Valdés ha tenido un desempeño discreto a pesar de que ha acumulado 537 minutos en siete partidos, seis de ellos como titular y en los que solamente ha marcado un gol, precisamente contra su ex equipo, el Santos.

Pérez Durán será el árbitro del clásico nacional

El clásico nacional entre las Chivas y el América que se jugará en la cancha del estadio Akron el sábado por la jornada 10 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX ya tiene árbitro. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol presidida por Arturo Brizio decidió enviar a este partido Guadalajara contra América a Jorge Antonio Pérez Durán quien será auxiliado en las bandas por Miguel Ángel Hernández Paredes y Jorge Antonio Sánchez Espinoza. Diego Montaño Robles será el cuarto oficial y los encargados del VAR serán Adonai Escobedo González y Carlos Ayala Cuéllar.

Jorge Antonio Pérez Durán debutó en la Liga MX en 2011 y en el torneo Clausura 2022 tendrá su tercera aparición en el clásico nacional. Ya estuvo en el Apertura 2012: ganó el Guadalajara 3-1; en el Guardianes 2020: ganó el Guadalajara 2-1; ambas ocasiones en el estadio Azteca.