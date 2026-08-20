Antes de viajar a la frontera, las 'Águilas' recibieron la confirmación de la falta del estadounidense. ¿Y ahora?

Cuando parecía que después de mucho tiempo la fanaticada podría volver a verlo dentro del campo, finalmente Alejandro Zendejas seguirá de baja y no jugará este viernes. El talentoso extremo no regresará todavía a las canchas y preocupa su condición a esta altura de la temporada, con el calendario del semestre bastante avanzado.

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Durante esta semana, se había adelantado una noticia que, pese a todo, no deja de ser cierta: ‘Alex’ realizó el viaje a la frontera junto al grupo para el juego ante FC Juárez. No obstante, su estado físico actual no le permitirá ser parte del encuentro de la noche del viernes, cuando el América busque sostener el liderato del campeonato.

Esta tarde, Alejandro Alfaro, reconocido corresponsal azulcrema para SDP Noticias, confirmó a modo de primicia que Zendejas no sumará minutos en campo en esta jornada 5. “Aún no está apto para reaparecer”, afirmó el periodista por medio de sus redes sociales, luego del último informe que surgió desde Coapa previo al vuelo.

Las lesiones han complicado la salud de ‘Zende’ [Foto: Getty]

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“Todavía le falta un poco, está en la parte final de la rehabilitación”, agregó el reportero, que tuvo la posibilidad de platicar con fuentes cercanas al cuerpo médico del América. Alejandro Zendejas acompañará al resto del plantel desde afuera en el compromiso contra FC Juárez, pero no podrá ayudarlos a ganar sobre el verde césped.

Con este escenario, el atacante del América apunta a regresar ingresando un rato ante Columbus Crew, la próxima semana en los cuartos de final de la Leagues Cup. De esta manera, tendría unos días más para ponerse a tono y poder concluir su recuperación definitivamente, sin apresurar los plazos ya jugando este viernes por Liga MX.

Este próximo desafío de las ‘Águilas’ ante FC Juárez será el noveno juego consecutivo que se pierda Alejandro Zendejas con el equipo, representando una baja significativa. A esa inactividad, además, hay que sumarle que en todo el Mundial apenas tuvo unos minutos en dos de siete partidos, por lo que lleva mucho tiempo parado.

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Cabe recordar que Alejandro Zendejas se encuentra fuera a causa de una lesión de rodilla que requirió limpieza articular, por medio de una intervención quirúrgica delicada. El plazo de recuperación anunciado era más corto del que terminó siendo, y ahora es día a día hasta que los médicos determinen cuándo está al ciento por ciento para jugar.