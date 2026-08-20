Inter Miami no levanta cabeza y el vigente campeón de la MLS no está obteniendo los resultados esperados en sus últimos partidos. Tras quedar eliminado de la Leagues Cup y sufrir una dura derrota por 4-1 ante Nashville, el equipo de Florida igualó 1-1 con Philadelphia Union en el partido disputado este miércoles.
Lionel Messi volvió a ser una de las grandes figuras del equipo de la MLS tras anotar un golazo que, en ese momento, había servido para dar vuelta el encuentro. Sin embargo, Inter Miami no pudo sostener la ventaja y Philadelphia Union terminó encontrando el empate.
¡CON DEDICATORIA HASTA EL CIELO! 🥹— ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 20, 2026
Primer gol de Messi desde el fallecimiento de su padre 🙏 ❤️
Cortesía: MLS en Apple pic.twitter.com/JKPLM9jVeS
Pero más allá del resultado y de la actuación de Messi, una acción ocurrida durante el partido comenzó a circular con fuerza en redes sociales y generó polémica. Las cámaras de la transmisión no mostraron el momento, aunque el video rápidamente se viralizó.
La agresión de Messi a Quinn Sullivan que genera polémica
En las imágenes se puede ver un cruce entre Lionel Messi y Quinn Sullivan en el que el argentino golpea al jugador de Philadelphia Union en la zona de la nuca y luego se pusieron cara a cara para seguir discutiendo pero el árbitro tuvo que entrar a separar.
This video of Lionel Messi is making the rounds.— Franco Panizo (@FrancoPanizo) August 20, 2026
While Messi’s slap to the back of Quinn Sullivan’s head is not overly violent, MLS has rules against hands to an opponent’s face/head/neck.
A financial sanction seems likely for #Messi. #InterMiamiCF pic.twitter.com/GAuJuiEFiN
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Si bien la acción no parece haber sido excesivamente violenta, el hecho llamó la atención por tratarse de un contacto en la zona de la cabeza y el cuello. La MLS cuenta con reglas específicas sobre este tipo de acciones, por lo que el episodio podría ser revisado y derivar en una sanción económica para el futbolista argentino.
Ahora resta conocer si la liga tomará alguna medida luego de que el video comenzara a circular masivamente y pusiera el foco sobre la polémica agresión protagonizada por Messi.
En sintesis
- Lionel Messi anotó en el empate 1-1 de Inter Miami ante Philadelphia Union.
- Lionel Messi golpeó a Quinn Sullivan y podría recibir una sanción de la MLS.
- Inter Miami suma malos resultados tras caer en Leagues Cup y goleadas en MLS.