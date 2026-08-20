Las Águilas no tendrán en cuenta al colombiano y esperan poder venderlo para recuperar algo del dinero que invirtieron en su momento.

América empezó esta temporada de la mejor manera posible. El equipo se mantiene como líder de la Liga MX y, además, logró meterse entre los ocho mejores equipos de la Leagues Cup 2026. Con Guillermo Almada al frente, las Águilas buscan mantener el protagonismo y consolidar un proyecto que pueda competir por todos los objetivos.

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El entrenador uruguayo también comenzó a darle oportunidades a varios jóvenes de la institución, mientras la directiva avanzó con algunos refuerzos puntuales. La intención es construir un gran proyecto de cara a los próximos torneos, combinando futbolistas de experiencia con jugadores que puedan convertirse en piezas importantes para el futuro.

Uno de los nombres que llegó para reforzar el ataque es Miguel Borja, quien será presentado oficialmente por América durante las próximas horas. El delantero colombiano se suma a un sector del plantel que ya cuenta con varias alternativas y que tendrá una fuerte competencia por los minutos durante la temporada.

Con la llegada de Borja y la cantidad de delanteros que tiene actualmente el plantel, uno de los futbolistas que no será tomado en cuenta por Guillermo Almada es Raúl “Pantera” Zúñiga. El colombiano espera resolver su futuro y definir dónde continuará su carrera.

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El plan de América con la Pantera Zuñiga

En medio de esta situación, Santiago Baños había planteado la posibilidad de rescindir el contrato de Raúl Zúñiga para liberar espacio dentro del plantel. Sin embargo, Ferran Reverter tiene otro plan para el delantero colombiano y puso un freno a esa posibilidad.

La intención del dirigente es encontrarle una salida mediante una venta que permita al Club América obtener un beneficio económico por el futbolista. En lugar de finalizar el vínculo y dejarlo marcharse sin generar ingresos para la institución, Reverter considera que Zúñiga todavía puede representar una oportunidad para recuperar parte de la inversión realizada.

En sintesis

Guillermo Almada lidera al América como líder invicto de la Liga MX.

lidera al América como líder invicto de la Liga MX. Miguel Borja llegará como nuevo refuerzo para el ataque de las Águilas.

llegará como nuevo refuerzo para el ataque de las Águilas. Ferran Reverter frena la rescisión de Raúl Zúñiga para buscar su venta.