Un nombre que no estaba en los planes podría abandonar Coapa en los próximos días. Los detalles.

En tanto que las negociaciones por potenciales fichajes continúan, el América también tiene su propia lista de jugadores ‘prescindibles’ que pueden partir a corto plazo. En ese grupo encajaban especialmente José Raúl Zúñiga y Víctor Dávila, uno ‘borrado’ por el CT y otro lesionado y con pretendientes varios en Sudamérica.

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No obstante, en las últimas horas se ha conocido otra posibile salida que no estaba en los planes, que no atañe ni al ‘9’ colombiano ni al extremo chileno de las Águilas. Producto de los últimos movimientos de la directiva, la plantilla se ha ido reestructurando y mientras algunos ganaron terreno, otros perdieron el lugar que tenían.

En base a la información destapada por Ismael González, corresponsal de ESPN, desde Coapa filtraron que Patricio Salas sería el próximo en marcharse del equipo. El centrodelantero de 22 años de edad tendría sentenciado su futuro fuera del América, ya que perdería el poco espacio que le quedaba en la plantilla azulcrema.

Pato Salas, otro ‘sacrificado’ del verano [Foto: Getty]

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Con el arribo de Miguel Borja al América, el ‘Pato’ quedaría como la cuarta opción como ‘nueve’ para Guillermo Almada. Henry Martin y Miguel Borja se disputarán el puesto de titular, con Alejandro Cárdenas como tercera alternativa. Salas había tenido continuidad con Jardine, pero no la tendrá con el actual cuerpo técnico.

En lo que va del segundo semestre, Patricio Salas solo sumó 58 minutos entre los 8 juegos disputados por el equipo con Guillermo Almada al mando. En ese período, en un partido no fue convocado, en siete fue al banco de suplentes y solo en tres pudo ingresar un rato. Con la contratación de Miguel Borja, caerá aún más su participación.

Bajo estas circunstancias, el reportero ha apuntado que el atacante podría dejar Coapa luego del juego ante FC Juárez, con varios clubes mexicanos interesados en contratarlo. El Pato Salas podría emigrar en calidad de cedido a otro equipo de la Liga MX y no de manera definitiva, pues en el América lo visualizan como un buen proyecto a futuro.

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Desde su debut en la Primera División del América, el nacido en Mérida aportó 3 goles y 2 asistencias en 35 presentaciones con la camiseta del cuadro azulcrema. Disputó 1407 minutos en total, práctimente todos ellos con el entrenador brasileño y escasos con el uruguayo. En breve se podría definir el destino de Salas pero por fuera de las ‘Águilas’.