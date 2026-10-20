Raphael Veiga se pierde su segundo partido consecutivo

El Club América jugará la Fecha 13 ante Atlas en el Estadio Jalisco, el duelo de la jornada anterior lo ganó venciendo a León en un 5-3, pero no pudo contar con Raphael Veiga ni en la banca. El partido se les complicó por momento y hubiera sido clave para esta victoria, pero tuvo una molestia que le impidió disputar este duelo.

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Sin embargo, este miércoles 21 de octubre, la escuadra tiene un duelo importante frente a los rojinegros y lamentablemente por segunda ocasión consecutiva, el cuadro de Guillermo Almada no podrá contar con el brasileño para este duelo, ya que la molestia que sufrió durante un entrenamiento con el equipo aún no está recuperada.

Raphael Veiga no jugará ante Atlas

De acuerdo con el periodista de ESPN, Ismael González, el jugador azulcrema no realizaría el viaje a Guadalajara con sus demás compañeros, por lo que se quedaría en la CDMX para continuar con su recuperación y a la espera de que pueda estar disponible para el próximo partido ante Pachuca el fin de semana que viene.

Cabe mencionar que esta ausencia es relevante por lo que se juega el equipo en este partido. Si bien, se mantiene como líder de la tabla general con sus 24 puntos, en caso de que los rojinegros puedan vencerlos en su casa, estarían teniendo las mismas unidades, ya que hasta ahora Atlas está en el tercer puesto con 21 unidades.

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En caso de que esto pase, hay que recordar que las Águilas todavía tienen un partido pendiente en el Estadio Azteca, por lo que eso los mantiene con cierta tranquilidad ante los de Hernán Crespo, sin embargo, esta baja del brasileño podría costarle ante uno de los equipos que más pelea está dando en la parte alta de la competencia.

En síntesis