Hernán Crespo recupera a titular clave del Atlas para enfrentar al América tras la revocación de su suspensión

Atlas tiene la posibilidad de alcanzar al América en la punta, y Hernan Crespo contará con uno de sus titulares luego de que su sanción sea levantada.

La seguidilla de partidos está por comenzar el la Liga MX, con los equipos también buscando dosificar los minutos que le dan a sus jugadores para atravesar semanas exigentes. Dentro de uno de los partidos más interesantes de la jornada 13 de entresemana está Atlas recibiendo al América el miércoles 21 de octubre.

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Hernán Crespo se enfrenta a una nueva prueba de fuego en el que podrán alcanzar al líder de la tabla del Apertura 2026 en caso de un resultado positivo. Para el duelo en el Estadio Jalisco, el entrenador argentino recuperará a uno de sus elementos titulares para añadir más opciones al equipo.

Atlas recupera a Milton Valenzuela vs. América

Para el partido contra las Águilas, Milton Valenzuela vuelve a estar a disposición de Hernán Crespo para el encuentro. El defensor argentino había sido expulsado en la última jornada contra el Necaxa en el minuto 67 con una roja directa, pero ahora su suspensión ha sido revocada, volviendo a estar disponible para el próximo partido.

Con el partido 1-0 a favor de los Zorros, Valenzuela intentó cortar el avance de Emilio Rodríguez, y al disputar el balón por un costado cae con con su rodilla y todo el peso de su cuerpo sobre el tobillo del rival. Esta acción durante el partido fue revisada por el VAR, y el réferi Victor Cáceres Hernández decidió mostarle la roja directa al defensor.

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¡MILTON VALENZUELA ESTARÁ DISPONIBLE ANTE AMÉRICA! ✅👊🏼



La Comisión Disciplinaria determinó procedente nuestra solicitud de investigación, dejando sin efecto la expulsión de nuestro Rojinegro ante Necaxa.



🗞️: https://t.co/MV0LfIdW1D#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/QasLO2tRIJ — Atlas FC (@AtlasFC) October 20, 2026

El club rojinegro emitió un comunicado revelando las buenas noticias: “Luego de analizar la jugada, así como las pruebas y documentos presentados por Atlas FC, la Comisión concluyó que la acción no ameritaba tarjeta roja, al determinar que el jugador rojinegro jugó el balón con el pie derecho y que el contacto posterior sobre el tobillo de su oponente se produjo sin alta intensidad, por lo que no se configuró juego brusco grave.“

De esta manera, Crespo recupera a uno de sus estandartes en la zona defensiva para enfrentar al América. Valenzuela se consolidó en el lateral izquierdo, disputando 10 de las 12 jornadas del Apertura 2026 y formando parte del equipo titular en 8 de esas ocasiones, por lo que se espera que sea titular nuevamente frente a las Águilas.

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En síntesis