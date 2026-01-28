Lejos quedaron aquellos tiempos no tan distantes donde al América le salía todo bien, a propósito o sin buscarlo. En la etapa más reciente, contrariamente, le ocurrió todo al revés: malos resultados, una final perdida, salidas sensibles, fichajes decepcionantes… Y si algo faltaba, ahora podría irse una pieza clave de ese tricampeonato y del éxito que tuvo el club en la época más contemporánea.

En días que transitan donde el público azulcrema mantiene por el suelo la línea de la tolerancia, más potenciales problemas han aparecido en Coapa. A la demora en llegar de los refuerzos, hay que agregarle que Paulo Víctor abandonaría la institución con efecto inmediato, por otro desafío profesional. El asistente del primer equipo estaría por poner punto final a su era en el ‘Nido’.

Según revelaron esta noche León Lecanda y David Faitelson, el miembro del staff técnico del América podría convertirse en el DT de la Selección de Brasil Sub-21. La propuesta le ha llegado de manera formal hace ya algunos días, y tiene intenciones de aceptarla para dar un salto en su carrera. Así, las Águilas sufrirían una baja muy sensible en el seno de la plantilla.

Paulo Víctor y una oferta del exterior que parece irrechazable.

Al mismo tiempo, en la oferta laboral, unida a un suculento contrato en la parte económica, le brindan la chance de coordinar las categorías Sub-19 y Sub-17. En esas funciones, consecuentemente, tendría diálogo directo con el mítico Carlo Ancelotti, técnico de la Selección Mayor de Brasil. Una oportunidad muy seductora para quien ganó títulos importantes en Coapa.

Como si fuera poco, André Jardine le habría dado el visto bueno a su auxiliar para que tome el trabajo, comprendiendo que ya lo ha dado todo por el América. En su momento, Paulo Víctor ya había arribado a México con una buena currícula, y sumado a su gran labor con el cuadro azulcrema, se ha valorizado todavía más. Tal así que la Federación de su propio país le ha llamado.

Las consecuencias de la posible salida de Paulo Víctor del América:

De momento, Jardine no tiene aún en mente un potencial reemplazo de su ayudante de campo, puesto que es una situación repentina que no estaba en planes. Así, el entrenador tendrá que hacer un exhausto análisis para determinar si puede fortalecer su equipo de trabajo con alguien interno o salir a buscar un sustituto fuera.

Por otra parte, si bien se mencionó en varias oportunidades que el fichaje que quiere el América fue ‘seducido’ por Paulo Víctor, ambos casos no irían vinculados. Esto es, una partida del asistente no pone en riesgo la llegada de Raphael Veiga. El mediocampista del Palmeiras se pondrá la playera de las ‘Águilas’ si ambas directivas se ponen de acuerdo en los números.