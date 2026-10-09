El América, que todavía tiene un partido pendiente postergado, buscará mantenerse en lo más alto del Apertura 2026 y no volver a dejar puntos en el camino. En esta línea, intentará conseguir su segunda victoria consecutiva en el torneo cuando reciba a Rayados en un espectáculo de primer nivel este sábado en el Estadio Azteca.

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A falta de 24 horas para el desarrollo del encuentro en el Coloso de Santa Úrsula, Guillermo Almada definió su portero titular para el juego contra el Monterrey de Almeyda. En la última práctica del equipo azulcrema, el cuerpo técnico llegó a una conclusión que da un giro de 180 grados en la pareja competencia por el puesto de guardameta.

Según confirmó Víctor Díaz, periodista del América para ESPN, Luis Ángel Malagón defenderá los tres postes de las ‘Águilas’ en el duelo de mañana contra los Rayados. El emblemático golero del cuadro azulcrema tendrá su oportunidad de volver a vestir estos colores en un partido oficial, y le toca justo ante un rival de mucha jerarquía.

Malagón regresa a la portería americanista [Foto: Getty]

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Luis Ángel Malagón volverá a jugar de titular un partido oficial tras ¡siete meses! Su última presentación con el primer equipo del América tuvo lugar el pasado 11 de marzo, y el encuentro ante Rayados tendrá lugar este 10 de octubre. En aquella ocasión no había podido completar ni un tiempo enfrentando a Philadelphia Union.

Durante todo este período, el guardameta de los grandes éxitos modernos del América había estado de baja por una lesión en el tendón de aquiles. Ese problema físico desafortunado lo había marginado también de la Copa del Mundo, por lo que también debió recuperarse anímicamente. Ahora, ya está listo para regresar al equipo.

Mientras Luis Ángel Malagón estuvo ausente por lesión, Rodolfo Cota tuvo que hacerse cargo pero ahora irá a la banca, en el regreso de su colega en el América vs. Rayados. El portero que antes era suplente debió asumir la responsabilidad de un día para el otro, lo hizo bien y llevó a la directiva a no salir a buscar un fichaje en esa posición.

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Con esta novedad a falta de 24 horas para el juego de Liga MX, esta es la probable alineación del América para verse las caras ante el Monterrey en el Azteca: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Santiago Ramos Mingo, Santiago Bueno, Cristian Borja; Israel Reyes, Carlos Álvarez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez; Miguel Borja y Henry Martín.