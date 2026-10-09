Si bien entre los dos clubes no existe una enemistad o rivalidad más que algún recuerdo favorable a las Águilas, la previa del América vs. Rayados se acaba de prender fuego. A raíz de un intercambio verbal entre los protagonistas en el día anterior al partido, se calentaron las cosas de cara al encuentro de este sábado en Ciudad de México.

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Todo arrancó cuando Matías Almeyda señaló que las Águilas no eran la mejor medida para saber dónde estaba parado su equipo del Monterrey en este tramo del semestre. Los Rayados han ido de mayor a menor en rendimiento esta temporada, pero el estratega apuntó que el América quizás no está hoy para tomarlo de parámetro.

Pese a que el argentino aseguró que no fue de mala intención, sus declaraciones no cayeron nada bien en Coapa, donde les sirvió para motivarse con vistas al América vs. Rayados. Aficionados y futbolistas se mostraron visiblemente molestos con el testimonio del ‘Pelado’ y contraatacaron de distintas maneras en redes y en persona.

Luego de los dichos de Matías Almeyda, Miguel Borja salió públicamente a poner en su lugar al DT del equipo rival. El delantero colombiano, uno de los refuerzos del América para este Apertura 2026, puso el pecho ante el revuelo que generó aquel episodio. El ‘Colibrí’ no quiso dejar pasar lo que había comentado el timonel de Monterrey.

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“Mejor que hable así, si él lo dice y lo considera de esa forma, vamos a ver mañana, nos vemos ahí en el estadio y vamos a ver qué va a pasar. El respeto nuestro a ellos está y mañana nos vemos en la cancha”, disparó Miguel Borja en la rueda de prensa previo al choque de Liga MX. El atacante azulcrema, sin pelos en la lengua sobre la polémica.

Borja no se quedó callado con el tema del día [Foto: Getty]

Aprovechando la ocasión, Miguel Borja protagonizó una ‘tribuneada’ sudamericana y se ganó la banca de la afición del América con palabras sobre el aniversario. “Son 110 años que no se cumplen todos los días. Felicitar a cada hincha porque eligieron bien en ser hinchas de América, el club más grande; así que felicitaciones, espero que lo hagamos con altura el día de mañana”, manifestó el colombiano.

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El experimentado artillero expresó su felicidad por sus primeros partidos jugados en el América y palpitó una buena actuación ante los Rayados de Matías Almeyda. “Los tiempos de Dios son perfectos, estoy en el equipo más grande de México y espero devolverles la confianza con goles y alegrías“, sostuvo Miguel Borja, que mañana buscará volver a anotar en el Estadio Azteca.