Si bien el libro de pases se encuentra cerrado, hay situaciones contractuales que no tienen plazos para prestarles atención. El caso de Raphael Veiga enciende las alarmas en el América, luego de las últimas novedades sobre el futuro del brasileño. El mediocampista podría estar transitando sus últimas semanas en el predio de Coapa.

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De acuerdo al reconocido medio partidario brasileño Nosso Palestra, Palmeiras pidió el regreso del volante de cara al 2027, por considerarlo necesario para su proyecto deportivo. Raphael Veiga había emigrado por un desafío personal, pero su salida la sintió fuertemente el club brasileño, que no ha tenido su mejor performance este año.

En este contexto, merece la pena recordar que el mediocentro ofensivo está cedido en las Águilas hasta el 31 de diciembre de este 2026, donde cumplirá un año en el club. El América consiguió en su momento el fichaje de Raphael Veiga en calidad de préstamo, abonando al Palmeiras 1.5 millones de dólares de cargo al momento de la firma.

Rapha Veiga, entre la espada y la pared [Foto: Getty]

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En principio, la directiva había contemplado la chance de extender la cesión por un año más. Sin embargo, la cúpula del ‘Verdao’ no acepta prorrogar el préstamo por otra temporada ya que lo necesita para sus propios objetivos. El Palmeiras pretende que a partir del primero de enero Raphael Veiga se presente con su ex equipo.

Ahora bien, el América tiene una disposición del contrato a su favor para buscar retenerlo. En la negociación inicial por medio de la cual el jugador llegó al más grande de la Liga MX, las autoridades azulcremas se anticiparon a este escenario. Si así lo terminan decidiendo, los de Coapa pueden contratar a ‘Rapha’ de manera permanente.

Dentro del vínculo sellado entre ambas instituciones, se incluyó una opción de compra de 7.5 millones de dólares brutos, según había informado en su momento UOL. Con esta postura firme del Palmeiras de querer de vuelta a Raphael Veiga y tampoco aceptar una renovación de la cesión, parece ser la única salida para el Ame.

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En esta misma línea, cabe señalar que ESPN México apuntó que la cláusula puede hacerse efectiva sólo antes del 15 de diciembre, medio mes antes de que finalice el préstamo. Si superada esa fecha el América no depositó el valor de la opción de compra, se resolverá la novela y el brasileño se volverá al Palmeiras para jugar allí definitivamente en 2027.