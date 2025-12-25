El América volvió a sacudir el tablero, esta vez lejos del terreno de juego. En las últimas horas se conocieron detalles de una reestructuración empresarial de enorme impacto, que involucra directamente al club y al Estadio Azteca, y que lo coloca en una dimensión económica inédita para el fútbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

La operación se apoya en la creación de Grupo Águilas, una nueva estructura que integra al Club América y al Estadio Azteca, y que funciona como vehículo para una alianza estratégica con capital internacional. En este esquema aparece General Atlantic, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, junto con la familia Kraft, propietarios de los New England Patriots de la NFL.

A pesar del ingreso de estos socios, el control del proyecto permanece en manos de Grupo Ollamani, que conservará el 51 por ciento de la participación, manteniendo la conducción y la visión estratégica del negocio. El 49 por ciento restante quedará en manos de los nuevos inversionistas, en una sociedad que apunta a potenciar el valor del club y del estadio.

La impactante cifra que se invirtió

El impacto de la operación se entiende a partir de las cifras que comenzaron a trascender. Carlos Ponce, periodista de Récord, explicó que la alianza se cerró sobre una valuación de empresa cercana a los 490 millones de dólares, una cifra sin precedentes para el futbol mexicano. Bajo ese esquema, la inversión correspondiente al 49 por ciento rondaría los 240 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

La tasación del América y del Estadio Azteca refleja el peso de la marca, su proyección internacional y su capacidad para atraer capital de primer nivel. Un valor que coloca al club en una escala comparable a la de grandes franquicias deportivas de Estados Unidos.

ver también Los problemas de lesiones en el Club América hicieron un drástico cambio en la plantilla de André Jardine

De esta manera, el América confirma que su ambición no se limita a lo deportivo. El club también compite fuerte en el plano empresarial, con un proyecto que busca consolidarse a largo plazo y posicionarse en otra liga desde lo económico.

Publicidad

Publicidad

En síntesis