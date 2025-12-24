Durante el Apertura 2025 uno de los principales problemas del Club América, más allá de lo que pasó en los Cuartos de Final fue precisamente el tema de las lesiones en los jugadores. Elementos como Henry Martín y Álvaro Fidalgo han tenido que llevar varios procesos físicos que les hicieron perderse algunos encuentros, aún cuando en el español es un tema de años atrás.

En casos como el de Raúl Zúñiga y Alejandro Zendejas, sucedió lo inesperado porque también se perdieron varios partidos y aún con lesiones disputaron varios partidos que terminaron por dejarlos con algunas otras molestias. El primer señalado en esta ocasión fue Marcos de Seixas, quien llegó supuestamente para evitar estos temas.

De acuerdo con la información que se mencionó a su llegada es que André Jardine ya habría tenido un trabajo en conjunto con él estando en Brasil, por lo que inmediatamente el plan era que disminuyera el tema de lesiones y que este preparador físico fuera clave para evitar y sobre todo trabajar en esta situación que afectaba al equipo.

Nuevo integrante del cuerpo técnico de Jardine

Sin embargo, este miércoles el periodista Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports, reveló que desde ahora en adelante se integraría un nuevo elemento a la escuadra de las Águilas como un segundo preparador físico, en este caso sería Sean Edmund Bucley, por lo que esta sería la modificación al equipo del estratega brasileño.

El preparador físico norteamericano ya formó parte de Pumas, Mazatlán, Lobos BUAP, Minnesota y Real Salt Lake. Esta incorporación permitirá que las cuestiones médicas para los jugadores sean tratadas con dos especialistas y un par de visiones que puedan ayudar a que los jugadores estén en su mejor nivel y sin lesiones.

