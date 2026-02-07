Fue esta misma semana cuando se dio a conocer la llegada de Diego Rocio, un joven de 20 años proveniente del Real Salt Lake de la Major League Soccer. El futbolista prometía un buen futuro goleador y hasta ahora funcionó y es que en su debut con el Club América ante Rayados de la categoría Sub 19, el mexico-americano se impuso con su primera anotación.

En los últimos años, las Águilas han batallado para posicionar a sus escuadras de Fuerzas Básicas, incluso de la cantera han dejado ir a varios jugadores que no han podido llegar al primer equipo, por lo que en los últimos torneos se han reforzado con jóvenes con talento que están destacando en otros países y en otras ligas.

Uno de ellos es Rocio, quien este sábado disputó la Jornada 5 del Clausura 2026 con la plantilla dirigida por Patricio Treviño. El equipo hasta antes del minuto 47 iba perdiendo ante Monterrey en Coapa, por lo que fue justamente en ese momento cuando apareció Diego para colgar el tanto del empate que le dio un punto a la escuadra azulcrema.

Debut goleador de Diego Rocio con América

El joven hizo su debut goleador en casa ganándose a la afición y es que justo el balón sale desde medio campo con él, la juegan atrás y en un rebote entre el delantero de Rayados y el defensa azulcrema el balón rebasa la media cancha y ahí con velocidad aparece Rocio para adelantarse a la zaga y con un potente disparo de pierna izquierda consigue el gol.

Este empate le sirvió al América para llegar a 7 puntos en el torneo, por lo que ahora lo ideal es seguir el rumbo hasta llegar entre los primeros 8 de la tabla general. Por el momento, la llegada de Rocio que representaba tener a un elemento con rapidez y con gol, está funcionando y es uno de los jugadores a seguir este torneo.

En síntesis

Diego Rocio , joven de 20 años, debutó con gol en el Club América Sub 19.

, joven de 20 años, debutó con gol en el Sub 19. El delantero anotó al minuto 47 el tanto del empate contra Monterrey en Coapa.

el tanto del empate contra en Coapa. El Club América alcanzó 7 puntos en el Clausura 2026 tras este resultado en casa.

