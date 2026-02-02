El Club América no sólo ha pasado momentos catastróficos en los últimos años, sino también sus categorías menores tanto varoniles como femeniles, por lo que se ha buscado que en cada uno de ellos se busquen elementos que puedan traer al equipo lo mejor. Es por esta razón que cada torneo hemos visto que llegan refuerzos y este Clausura 2026 no es la excepción.

El torneo anterior la Sub 21 del América no logró clasificar a la Liguilla y esto ha impactado desde hace ya algún tiempo y es que varios de los jugadores que han traído o los que se han formado, no han terminado por consolidarse para llegar a la primera división y justamente en este torneo aunque son pocas jornadas siguen fuera de los 8 primeros.

Nuevo gran refuerzo para el América Sub 21

Tomando esto en cuenta, el periodista de Fox Sports, Yeudiel Pacheco, dio a conocer que el exjugador del Real Salt Lake de la Major League Soccer es el nuevo jugador de las Águilas en esta categoría. El futbolista mexico-americano tiene apenas 18 y llega como préstamo al conjunto azulcrema con opción a compra y su nombre es Diego Rocio.

¿Quién es Diego Rocio?

La fuente revela que ha sido canterano en el conjunto de Philadelphia, pero que el último año estuvo en el conjunto de la MLS, con el cual a principios de este 2026 ya había firmado con el primer equipo y no en las inferiores. Y es que la calidad que tiene el futbolista le permitió ser visto en el equipo para que así con trajeran a México.

Cabe mencionar que cuando se encontraba en el Philadelphia Union formó parte de la Selección Mexicana Sub 20 y es que en el grupo fue galardonado como máximo goleador después de que consiguió 30 anotaciones a sus 16 años, esto desde luego le ha abierto varias puertas en el futbol, siendo el América una de ellas en esta ocasión.

