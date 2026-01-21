El Club América atraviesa un inicio de Clausura 2026 muy lejos de lo que imaginaba. Tras tres jornadas disputadas, las Águilas aún no conocen la victoria, con un saldo de dos empates y una derrota, pero el dato que más enciende las alarmas es otro: el equipo todavía no convirtió goles y su funcionamiento está lejos de convencer.

André Jardine es consciente de que al plantel le falta una pieza clave para encontrar equilibrio y generación de juego. Por ese motivo, ya le trasladó a la directiva la necesidad de sumar un refuerzo extranjero que eleve el nivel colectivo y le permita armar el once que tiene en mente.

El nombre que aparece en la cima de la lista es Raphael Veiga, mediocampista del Palmeiras. El brasileño cuenta con sondeos desde otros mercados, pero América se mantiene firme en la negociación y confía en poder convencerlo para que llegue en este mismo mercado de pases.

Raphael Veiga en Palmeiras (Getty Images)

Desde lo económico, la operación no será sencilla. Para quedarse con Veiga, el club mexicano debería desembolsar entre 12 y 13 millones de dólares, una cifra elevada pero que en Coapa consideran justificada por el impacto inmediato que podría tener el jugador.

La llegada del volante sería vista como un punto de inflexión para dejar atrás este arranque negativo y volver a posicionar al América como serio candidato al título. Con un futbolista de su jerarquía, el equipo ganaría creatividad, gol y liderazgo en el mediocampo.

El equipo titular del América con Raphael Veiga

Luis Malagón

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Christian Borja

Rodrigo Dourado

Jonathan dos Santos

Álvaro Fidalgo

Raphael Veiga

Allan Saint-Maximin

Rodrigo Aguirre

En síntesis