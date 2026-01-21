Es tendencia:
La mega alineación que tendrá el América con el fichaje de Raphael Veiga

Las Águilas están negociando con Palmeiras para romper el mercado de pases con la llegada del mediocampista brasileño para el Clausura 2026.

Por Ramiro Canessa

El súper equipo del América si llega Veiga.
© Getty ImagesEl súper equipo del América si llega Veiga.

El Club América atraviesa un inicio de Clausura 2026 muy lejos de lo que imaginaba. Tras tres jornadas disputadas, las Águilas aún no conocen la victoria, con un saldo de dos empates y una derrota, pero el dato que más enciende las alarmas es otro: el equipo todavía no convirtió goles y su funcionamiento está lejos de convencer.

André Jardine es consciente de que al plantel le falta una pieza clave para encontrar equilibrio y generación de juego. Por ese motivo, ya le trasladó a la directiva la necesidad de sumar un refuerzo extranjero que eleve el nivel colectivo y le permita armar el once que tiene en mente.

El nombre que aparece en la cima de la lista es Raphael Veiga, mediocampista del Palmeiras. El brasileño cuenta con sondeos desde otros mercados, pero América se mantiene firme en la negociación y confía en poder convencerlo para que llegue en este mismo mercado de pases.

Raphael Veiga en Palmeiras (Getty Images)

Raphael Veiga en Palmeiras (Getty Images)

Desde lo económico, la operación no será sencilla. Para quedarse con Veiga, el club mexicano debería desembolsar entre 12 y 13 millones de dólares, una cifra elevada pero que en Coapa consideran justificada por el impacto inmediato que podría tener el jugador.

La llegada del volante sería vista como un punto de inflexión para dejar atrás este arranque negativo y volver a posicionar al América como serio candidato al título. Con un futbolista de su jerarquía, el equipo ganaría creatividad, gol y liderazgo en el mediocampo.

Club América buscará el regreso de Raúl Jiménez post Mundial 2026

El equipo titular del América con Raphael Veiga

  • Luis Malagón
  • Kevin Álvarez
  • Israel Reyes
  • Sebastián Cáceres
  • Christian Borja
  • Rodrigo Dourado
  • Jonathan dos Santos
  • Álvaro Fidalgo
  • Raphael Veiga
  • Allan Saint-Maximin
  • Rodrigo Aguirre

En síntesis

  • Club América registra cero goles y ninguna victoria tras tres jornadas del Clausura 2026.
  • André Jardine solicitó el fichaje del brasileño Raphael Veiga, mediocampista del Palmeiras.
  • El traspaso de Raphael Veiga exigiría un desembolso de 12 a 13 millones de dólares.
