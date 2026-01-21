Raúl Jiménez está atravesando un momento destacado en la Premier League con el Fulham, algo que representa una gran noticia para la Selección Mexicana a pocos meses del Mundial 2026. Su buen desempeño mantiene la ilusión de que pueda llegar en plenitud al torneo y reafirma su importancia dentro del plantel nacional.

Raúl Jiménez en la Premier League (Getty Images)

El delantero mexicano está haciendo todo lo posible para que el Fulham le renueve su contrato, el cual termina a mitad de año, aunque hasta el momento no ha habido avances concretos en las negociaciones. Esto mantiene en suspenso su futuro inmediato, pero también abre la puerta a especulaciones sobre un posible regreso a México.

En este contexto, hay un club que sueña más que nunca con su retorno: el América. La directiva considera que un jugador de su jerarquía sería el impulso que necesitan para recuperar el dominio del futbol mexicano y competir con garantías tanto en torneos locales como internacionales.

De acuerdo con lo que informó el periodista Rubén Rodríguez en su columna de Mediotiempo, las Águilas están convencidas de que irán con todo por Raúl Jiménez una vez que finalice el Mundial, con la intención de reforzar su ataque con un delantero probado y de nivel internacional.

La prioridad que tiene ahora el América

A corto plazo, América enfocará sus esfuerzos en reforzar la zona ofensiva del mediocampo. Su objetivo es sumar un volante por derecha que pueda aportar desequilibrio, movilidad y asistencia a los delanteros, incrementando así las opciones de gol del equipo. La intención es que este refuerzo llegue lo antes posible para integrarse al plantel y potenciar la ofensiva de cara al cierre del torneo.

El regreso de Raúl Jiménez sigue siendo un tema de alto interés para la directiva, pero la estrategia del club indica que primero deben cerrar incorporaciones inmediatas que fortalezcan otras áreas del equipo. Así, América busca llegar al próximo ciclo con un plantel equilibrado y preparado para competir en todos los frentes.

