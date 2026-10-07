En este desglose, te traemos los canales y plataformas que pasarán los partidos del fin de semana en México.

Se acabó la fecha FIFA y es la hora de volver al futbol de la gente: la Liga MX. El torneo de Primera División del futbol mexicano regresa con el desarrollo de una etapa decisiva de la campaña. Este fin de semana se llevará a cabo la jornada 11 del Apertura 2026, que llega con propuestas de altísimo nivel para no moverse del sofá en ningún momento.

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Luego del final del parate internacional, la próxima fecha del campeonato iniciará este viernes 9 de octubre, con una muy buena doble cartelera que invita a sintonizar la acción. Puebla-León y Tigres-Toluca son las alternativas para seguir por televisión en el primer día del fin de semana, y fueron colocados en horarios separados y no en simultáneo.

En la previa de la reanudación de la Liga MX, se confirmaron las transmisiones de los partidos que vienen en esta undécima jornada del Apertura 2026. En la calendarización de la fecha, aparecen 5 encuentros que irán por televisión abierta, mientras que otros 4 no se podrán ver en forma gratuita. Habrá una importante variedad de ofertas de TV.

Pumas y Cruz Azul cerrarán la fecha el domingo [Foto: Getty]

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Cronograma de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Estos son los días y horarios de los nueve enfrentamientos que han sido programados para este fin de semana de la máxima categoría:

Viernes 19.00 horas – Puebla vs. Club León.

– Puebla vs. Club León. Viernes 21.00 horas – Tigres UANL vs. Toluca FC.

– Tigres UANL vs. Toluca FC. Sábado 17.00 horas – Querétaro vs. Atlante FC.

– Querétaro vs. Atlante FC. Sábado 17.00 horas – FC Juárez vs. Xolos de Tijuana.

– FC Juárez vs. Xolos de Tijuana. Sábado 19.00 horas – Atlas vs. Chivas de Guadalajara.

– Atlas vs. Chivas de Guadalajara. Sábado 21.00 horas – Club América vs. Rayados de Monterrey.

– Club América vs. Rayados de Monterrey. Domingo 17.00 horas – Atlético de San Luis vs. Santos Laguna.

– Atlético de San Luis vs. Santos Laguna. Domingo 17.15 horas – Pachuca vs. Necaxa.

– Pachuca vs. Necaxa. Domingo 19.00 horas – Pumas UNAM vs. Cruz Azul.

Las transmisiones de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Estos son los canales y plataformas que transmitirán en vivo y en directo los partidos de esta nueva fecha del torneo de Primera División:

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