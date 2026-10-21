Por qué no juega Henry Martín el Atlas vs América

Esta es la razón por la cual este miércoles Henry Martín no fue considerado por Guillermo Almada para el duelo ante Atlas.

Todo está listo en el Estadio Jalisco para que el Club América se mida ante Atlas en esta Jornada 14. Sin embargo, una de las sorpresas de Guillermo Almada es que Henry Martín no ha sido considerado en el 11 titular de esta noche, después del buen partido que dio la fecha anterior ante León, por lo que llamó la atención de los aficionados.

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¿Por qué no juega Henry Martín hoy?

El tema aquí es que el profe no habría considerado al delantero, ya que en juego frente a La Fiera no pudo contar con Miguel Borja por la expulsión, por lo que en la necesidad de rotar por la jornada doble, el estratega habría optado por darle la titularidad al colombiano y descansar, por lo menos de inicio a Henry para su siguiente partido.

Y es que el siguiente duelo es frente a Pachuca en casa y luego de los últimos resultados en casa, el equipo no quiere volver a perder puntos en el Estadio Azteca, siendo esta la posibilidad de que arranque su máximo goleador frente a los Tuzos, tomando en cuenta que es un equipo al que ya ha vencido en otras ocasiones.

En síntesis

Henry Martín no será titular en el partido entre Club América y Atlas .

no será titular en el partido entre y . Miguel Borja ocupará su lugar en el once inicial por decisión de Guillermo Almada .

ocupará su lugar en el once inicial por decisión de . América reserva a su goleador para el próximo juego contra Pachuca en el Azteca.