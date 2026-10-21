¿Juega Raphael Veiga? Las alineaciones de Atlas vs. América por el Apertura 2026

El puntero vuelve a jugar. Este miércoles, América visita al Atlas con la misión de mantenerse en lo más alto del Apertura 2026. En ese sentido, los Zorros esperan ser un duro rival para las Águilas y hacer valer la localía, por lo que se esperan alineaciones de lujo en ambos conjuntos.
En el lado del local se destacan las presencias de los argentinos Kevin Zenón y Florián Monzón, quienes irrumpieron de gran manera en el XI inicial del elenco de Jalisco. La victoria ante Necaxa fuera de casa por 2-0 les permitió obtener el envión necesario para llegar a uno de los encuentros más importantes del año con la confianza alta.
América tiene todo claro. Con la baja de Raphael Veiga confirmada, quien aún se está recuperando de molestias físicas, quien se adueñó de la creación de juego del elenco de Guillermo Almada fue el español Carlos Álvarez. A su vez, Henry Martín seguirá siendo la referencia de área del líder que buscará pisar fuerte nuevamente fuera de casa tras la goleada que le propinó a León por 5-2 días atrás.
Alineación de Atlas vs. América
- Camilo Vargas
- Jorge Sánchez
- Adonis Frías
- Juan José Purata
- Elías Montiel
- Paulo Ramírez
- Kevin Zenón
- Luís Esteves
- Florián Monzón
- Ryan Mmaee
Alineación de América vs. Atlas
- Luis Malagón
- Dagoberto Espinoza
- Santiago Bueno
- Santiago Ramos Mingo
- Cristian Borja
- Israel Reyes
- Erick Sánchez
- Carlos Álvarez
- Óscar Perea
- Brian Rodríguez
- Henry Martín
En síntesis
- América visita a Atlas este miércoles para mantenerse líder del Apertura 2026.
- Kevin Zenón y Florián Monzón integran la alineación titular confirmada de Atlas.
- Henry Martín y Carlos Álvarez encabezan el XI de América ante la baja de Raphael Veiga.