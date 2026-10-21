¿Juega Raphael Veiga? Las alineaciones de Atlas vs. América por el Apertura 2026

Repasa quienes fueron los elegidos para protagonizar uno de los partidos más importantes de la jornada.

El puntero vuelve a jugar. Este miércoles, América visita al Atlas con la misión de mantenerse en lo más alto del Apertura 2026. En ese sentido, los Zorros esperan ser un duro rival para las Águilas y hacer valer la localía, por lo que se esperan alineaciones de lujo en ambos conjuntos.

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En el lado del local se destacan las presencias de los argentinos Kevin Zenón y Florián Monzón, quienes irrumpieron de gran manera en el XI inicial del elenco de Jalisco. La victoria ante Necaxa fuera de casa por 2-0 les permitió obtener el envión necesario para llegar a uno de los encuentros más importantes del año con la confianza alta.

América tiene todo claro. Con la baja de Raphael Veiga confirmada, quien aún se está recuperando de molestias físicas, quien se adueñó de la creación de juego del elenco de Guillermo Almada fue el español Carlos Álvarez. A su vez, Henry Martín seguirá siendo la referencia de área del líder que buscará pisar fuerte nuevamente fuera de casa tras la goleada que le propinó a León por 5-2 días atrás.

Alineación de Atlas vs. América

Camilo Vargas

Jorge Sánchez

Adonis Frías

Juan José Purata

Elías Montiel

Paulo Ramírez

Kevin Zenón

Luís Esteves

Florián Monzón

Ryan Mmaee

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Alineación de América vs. Atlas

Luis Malagón

Dagoberto Espinoza

Santiago Bueno

Santiago Ramos Mingo

Cristian Borja

Israel Reyes

Erick Sánchez

Carlos Álvarez

Óscar Perea

Brian Rodríguez

Henry Martín

En síntesis