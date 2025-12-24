El Club América ya regresó a la actividad en Coapa, por lo que la afición estaba esperando que hubiera algunos refuerzos o que por lo menos se dieran a conocer algunas bajas en la plantilla, pero en lugar de eso se mencionó algo totalmente diferente y es que la escuadra azulcrema anunció una administración conjunta.

Publicidad

Publicidad

Ahora Grupo Ollamani que tenía el 100% de la administración del equipo ahora tendría sólo un 51%, ya que el otro 49% será para General Atlantic. Con esto se permitirá que tanto Emilio Azcárraga Jean en conjunto con los primeros tendrán ese porcentaje de la escuadra y de esa manera se tomarán algunas decisiones dentro.

¿Inversión para refuerzos?

Fue el mismo dueño de las Águilas quien a través de un escrito se pronunció después del anuncio oficial para dar a conocer la información:

”…Anuncio hoy, una alianza estratégica con General Atlantic, un fondo de inversión internacional, que permitirá seguir fortaleciendo al Club América y al Estadio Banorte, pensando en el futuro, en la grandeza del club y, sobre todo, en su gente. Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantiene algo fundamental, su liderazgo y su grandeza. El hoy Estadio Banorte, escenario de tantas alegrías y noches memorables, se está transformando para ofrecer una experiencia cada vez mejor a los aficionados, comodidad, más cercanía y más momentos para recordar.” Emilio Azcárraga

Publicidad

Publicidad

Cabe mencionar que esto es precisamente lo que dice el propio dueño, para muchos, la idea de tener un nuevo dueño haría que el equipo tuviera más refuerzos y cosas que tienen que ver con el plantel, pero se recuerda que Grupo Ollamani es una serie de empresas entre ellas el Estadio Azteca, que ahora lleva un proceso de cambio.

León Lecanda de ESPN menciona que aunque ahora no es la prioridad, pero que parte del dinero que sea manejado estará directamente al equipo de las Águilas para que de esa manera se pueda hacer un plantel más competitivo, pero tendrá que ser parte de una estratega que tendrán que definir después de lo que seria el Mundial 2026.

ver también Una figura de la Premier League abrió la puerta a la posibilidad de jugar en América: “Me gusta México”

En síntesis

Grupo Ollamani redujo su administración del Club América al 51% tras una nueva alianza estratégica.

redujo su administración del al tras una nueva alianza estratégica. El fondo internacional General Atlantic adquirió el 49% restante de la administración de la escuadra.

adquirió el restante de la administración de la escuadra. Emilio Azcárraga Jean confirmó que la inversión fortalecerá al equipo y al Estadio Banorte (antes Azteca).

Publicidad