Luego de una etapa inicial donde hizo méritos para ponerse arriba en el marcador, el Club América llegó al 1-0 ante Puebla. En una muy bien trabajada jugada colectiva, el cuadro azulcrema logró marcar la diferencia y tomó la ventaja en el resultado. Los miles de americanistas en el Cuauhtémoc deliraron al unísono con la anotación en el cierre del primer tiempo.

Para colmo, el festejo fue doble ya que significó el primer gol de Raphael Veiga con las ‘Águilas’. El brasileño fue el gran fichaje del mercado de pases del futbol mexicano, y las expectativas estaban bien altas. Como era de esperarse por su calidad, el volante ofensivo no tardó en adaptarse al ‘Nido’ y ya consiguió convertir su primer tanto en el equipo por Liga MX.

A los 43 minutos de partido, tras una serie de toques, Isaías Violante desbordó por banda derecha, y envió un centro preciso y letal para la defensa de Puebla. Raphael Veiga se lanzó al ataque, se quitó la marca y apareció por detrás de todos para marcar de cabeza la ventaja para el América. Buen movimiento de Henry Martin para despistar a los centrales de ‘La Franja’ en la construcción.

En sus primeros tres partidos con el América, ‘Rapha’ Veiga había ingresado siempre desde el banco: jugó 24 minutos vs. Monterrey, 45′ vs. Olimpia y 45′ vs. Chivas. Este viernes, tuvo su primer chance como titular y la aprovechó. Desafortunadamente para los fanáticos franjistas, fue el Puebla quien sufrió la jerarquía del ex Palmeiras por primera vez.

Seguramente, será solo uno de muchos goles que el brasileño anotará para los de Coapa: en toda su trayectoria se caracterizó por su vocación efectiva en el ataque, pese a ser mediocampista. Con este, llegó a ¡122 conquistas! en su carrera, repartidas entre Coritiba (3), Athlético Paranaense (10), Palmeiras (108) y Club América (1). Un futbolista sumamente habilidoso que juega y hace jugar.