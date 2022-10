Desde su consagración en las 168 libras, Canelo Álvarez no ha parado de marcar que no irá frente a David Benavidez. Por otro lado, Erik Morales le dio un baño de realidad al peleador de Eddy Reynoso al marcar que el campeón debe enfrentar a los mejores y que se sabrá si el estadounidense un peleador es bueno cuando le den una oportunidad.

“A los mejores del mundo les he pegado un tiro, ¡por favor! ¡¿cómo voy a pelear con Benavidez?! Yo no quiero una pelea con un mexicano o con Benavidez”, comentó el nacido en Guadalajara luego de la victoria contra Gennady Golovkin el pasado 17 de septiembre. De esta manera, quedó claro que el Bandera Roja no es una de las opciones que baraja.

Debido a esto, tanto fanáticos como especialistas en la materia critican a Canelo Álvarez por tomar esta postura. No es para menos ya que David Benavidez es uno de los mejores peleadores de las 168 libras a pesar de que haya perdido el Título Mundial CMB en la balanza o escritorios. A su vez, el estadounidense es el mejor retador que hay para el mexicano en la categoría a pesar de que no haya enfrentado a nadie en su carrera.

Por otro lado, quien se metió en esta discusión fue Erik Morales quien marcó que el Campeón del Mundo está obligado a enfrentar a los mejores. “El campeón debe defender el título mundial contra los mejores. El campeón del mundo debe de enfrentar a los mejores”, expresó el Terrible Morales en Un Round Más.

Y agregó: “Peleadores como Benavidez, que van iniciando y armando su historia, si no les dan la oportunidad nunca van a demostrar si son o no son”. De esta manera, el excampeón del mundo de Tijuana volvió a marcar cuál debería ser el camino que tiene que tomar el peleador de Eddy Reynoso en su próxima pelea