Falta menos de un mes para que Ryan García pueda hacer su regreso a los cuadriláteros enfrentando a Emmanuel Tagoe, luego de una larguísima inactividad, pues no pelea desde que el 2 de enero de 2021 derrotó por nocaut técnico a Luke Campbell para convertirse en campeón mundial interino de peso ligero del CMB.

Mucho ha cambiado desde entonces, porque el californiano no solo perdió ese cinturón producto de la inactividad, sino que además debió superar lesiones y problemas de salud mental ligados a la depresión y la ansiedad; sumado a la reciente desvinculación de Eddy Reynoso, quien ya no será su entrenador.

Previo al duelo con Tagoe que tendrá lugar el 9 de abril en el Alamodome de San Antonio, siempre pensado en una victoria de una de las joyas de su promotora, Oscar De La Hoya adelantó cuál es el gran combate que quiere concretar a continuación para Ryan García: un cara a cara ante Teófimo López, duño de los títulos mundiales de la FIB, la AMB y la OMB en las 135 libras.

"Espero continuar las conversaciones con Lou DiBella y pelear contra Kambosos", comenzó diciendo el Golden Boy en diálogo con DAZN. Y agregó: “Escuché que Lomachenko está teniendo algunas dificultades para llegar a Australia, sabemos lo que está haciendo en Ucrania, lo cual es asombroso. Está defendiendo a su país, a su gente, obviamente está ocupado y está haciendo lo correcto para su país. Estoy dispuesto a volar a Australia y hablar con DiBella y hacer que esta pelea suceda a continuación para Ryan García".

La ruptura entre Canelo Álvarez y Ryan García

La devinculación de Ryan García de Eddy Reynoso como entrenador le valió también un distanciamiento con Canelo Álvarez, quien puso en duda los motivos expresados por el californiano para justificar su decisión. Ante esta situación, García dijo haberse sentido traicionado por quien lo había tenido bajo su ala desde el inicio de su carrera.

“Me sentí traicionado cuando lo dijo. Y además, para ser honestos, creo que no me apreciaba tanto como parecía. Yo tengo un buen corazón, buenas intenciones, y ahora estoy en un buen lugar. Lo que pasó no cambiará mi manera de ser ni como lanzo los golpes", dijo el californiano sobre el tapatío.