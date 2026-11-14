¿Qué artistas cantan en Stream Fighters 5 organizado por Westcol?

Llegó el gran día. Este sábado 14 de noviembre se llevará a cabo la quinta edición de Stream Fighters, un evento organizado por el famoso streamer Westcol que consiste en hacer combates de boxeo entre creadores de contenido. Los cuatro primeros eventos fueron un éxito y se espera que este también sea el caso.

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La Velada del Año VI se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus, un recinto multiusos con capacidad para 24.000 personas. A pesar de las demoras en la venta de entradas para colmar el recinto, se espera un lleno total para presenciar 10 atractivos combates.

Sin embargo, las peleas no serán la única fuente de entretenimiento para los espectadores (que se repartirán entre los presentes en el Coliseo y los usuarios de Kick). Y es que el evento también contará con shows musicales de artistas de renombre entre combate y combate. A continuación, conoce quiénes fueron los elegidos para darle color a la Velada.

Los artistas que cantarán en Stream Fighters 5

Kris R

Sech

Aria Vega

De La Rose

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En síntesis