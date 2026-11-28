Los problemas legales serían el principal obstáculo para que la leyenda y el vigente campeón compartan el cuadrilátero.

El ambicioso plan de Floyd Mayweather Jr. para regresar al cuadrilátero profesional y disputar el cinturón wélter del CMB ante Ryan García quedó completamente frenado. La empresa CSI Sports/Fight Sports, organizadora de la exhibición actualmente pospuesta entre “Money” y Mike Tyson, emitió un contundente comunicado oficial para bloquear cualquier negociación ajena a sus acuerdos vigentes.

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A través de su pronunciamiento público, la compañía dejó en claro que el estadounidense no posee libertad contractual para pactar un nuevo espectáculo: «No habrá combate contra Garcia el 6 de febrero. Ni posteriormente, hasta que Mayweather satisfaga sus compromisos de pelea con CSI. Esto ha sido confirmado entre CSI, el abogado de García y también su promotor».

De este modo, se diluyen las conversaciones que ambos pugilistas habían sostenido por teléfono y redes sociales luego de que García defendiera con éxito su título mundial en septiembre tras noquear al británico Conor Benn. La promotora advirtió que sus equipos legales en Nueva York, Bangkok y Perth ya ejecutan medidas jurídicas para impedir su participación en otros eventos, tal como ocurrió recientemente para frenar un duelo en Grecia.

El trasfondo de este bloqueo legal radica en una multimillonaria demanda interpuesta por CSI Entertainment contra el excampeón invicto. La firma asegura haber desembolsado 4.65 millones de dólares por adelantado para garantizar megacombates frente a Mike Tyson y Manny Pacquiao que nunca llegaron a concretarse dentro del calendario estipulado.

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Asimismo, la empresa acusó a Mayweather de haberlos traicionado tras recibir un anticipo de 150 mil dólares, ya que al día siguiente anunció un cruce con otra promotora ante el kickboxer griego Mike Zambidis. Mientras no resuelva este conflicto judicial ni cumpla con las obligaciones firmadas, su esperado choque contra Ryan García permanecerá imposible de realizar.

En síntesis