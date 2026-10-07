¿Regresa a los cuadriláteros? Juan Manual Márquez confirma su deseo de una pelea más

Juan Manuel Márquez sorprendió a los fanáticos del boxeo al abrir la puerta para ponerse los guantes más de 12 años después de su retiro profesional. El Dinamita aceptó la posibilidad de protagonizar un choque de exhibición frente al popular creador de contenido Juan Carlos “El Lobo” Serralde, aunque la realización del combate depende de una condición muy específica dentro de las redes sociales.

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La propuesta surgió durante una entrevista conducida por el propio Márquez y el periodista Eduardo Camarena para el canal de YouTube Desde el Ring. Serralde alcanzó gran notoriedad en la Ciudad de México por recorrer las calles ofreciendo retos de un minuto, prometiendo recompensas económicas a quien logre derribarlo o sacarle el aire, un premio que ya supera el millón de pesos debido a su constante crecimiento de seguidores en plataformas digitales.

El desafío que recibió Juan Manuel Márquez

Durante la conversación, el excampeón mundial aceptó el desafío sin dinero de por medio, pero puso la vara alta para sus espectadores en la red: “Yo me rifo el tiro, sin premio, pero si nuestro capítulo, nuestro video, llega a un millón de vistas yo me rifo el tiro, estoy puesto. Tú me dices cuándo, dónde y a qué hora”. El creador de contenido confirmó de inmediato la promesa al asegurar: “Si el capítulo en Desde el Ring llega a un millón de vistas nos damos un tiro”, a lo que Camarena remató entusiasmado: “Yo la narro, el Dinamita y el Lobo, y tienen palabra, aquí no se raja nadie”.

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Esta no representa la primera interacción entre el ícono del boxeo mexicano y el influencer en un reto de impacto físico. Tiempo atrás protagonizaron una prueba de ganchos al cuerpo donde el profesional demostró la vigencia de su pegada, haciendo rendir a Serralde al sexto impacto para entregar el dinero del castigo como donación a los seguidores del programa.

En caso de alcanzar la meta de reproducciones pactada en la plataforma, el choque constará de un asalto de un minuto de duración para deleite de los aficionados. La expectativa por ver al histórico noqueador de regreso sobre un encordado generó un revuelo importante en el deporte, que ya busca romper la marca de vistas para hacer realidad el insólito enfrentamiento.

En síntesis

Juan Manuel Márquez aceptó una pelea de exhibición contra el influencer “El Lobo” Serralde .

aceptó una pelea de exhibición contra el influencer . Juan Manuel Márquez condicionó el combate a alcanzar un millón de reproducciones en YouTube.

condicionó el combate a alcanzar un millón de reproducciones en YouTube. El enfrentamiento durará un minuto en caso de cumplir la meta de vistas requerida.