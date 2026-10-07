Ryan García reta a Floyd Mayweather: “Quiero su cero en la línea”

Ryan García volvió a encender la polémica en el mundo del boxeo tras lanzar un desafío directo contra Floyd Mayweather. Según trascendió en las últimas horas, ambos equipos mantienen conversaciones preliminares, un rumor que motivó al joven peleador a expresar sus intenciones a través de las redes sociales.

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El californiano aclaró desde el principio que no busca un combate amistoso sin equivalencia deportiva. Su objetivo apunta a un choque profesional para quitarle el invicto histórico al excampeón mundial, marcando una postura firme frente a las especulaciones de los fanáticos.

“Y no, no haría una exhibición, quiero su 0 en la puta línea. ¿Cuánto cree él que le queda realmente? Estoy listo, Floyd, recuerda que tú hiciste esta llamada. Solo estoy devolviendo el favor. La oferta está sobre la mesa. Acepta o no, si no, sigo adelante como lo he estado haciendo”, publicó el boxeador.

La realidad indica que García acostumbra retar a distintas figuras del ambiente, aunque la mayoría de sus propuestas no avanzan hacia un acuerdo formal. El peleador mantiene una presencia constante en los medios de comunicación, pero sus constantes provocaciones pocas veces encuentran una respuesta concreta dentro del ring.

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Por su parte, Mayweather bajó su perfil mediático luego de los fallidos intentos por concretar exhibiciones ante Mike Tyson y Manny Pacquiao. Aunque la idea de este cruce genera ilusión entre los seguidores del deporte, la posibilidad de ver al veterano frente a un rival en pleno esplendor parece bastante lejana.

En síntesis