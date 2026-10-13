Kobbie Mainoo no está presente en el partido de este martes por la Champions League. El motivo de la ausencia del inglés.

Este martes 13 de octubre vuelve la Champions League y uno de los grandes partidos de la semana tiene como protagonistas al Atlético de Madrid y al Manchester United. Ambos equipos se enfrentan a las 13:00hs (CDMX) en la capital española.

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El Manchester United está lejos de encontrarse en un buen momento y, además, viajó a Madrid con algunas ausencias importantes. Por ejemplo Kobbie Mainoo, centrocampista titular de los Red Devils, no está presente en el juego ante Atlético de Madrid.

Kobbie Mainoo no juega con el Manchester United por lesión. Sin brindar muchos detalles, Michael Carrick confirmó que el futbolista inglés tuvo un problema físico después del partido del sábado pasado en el que los Red Devils igualaron por 1-1 con Tottenham.

Kobbie Mainoo jugó los 90 minutos de dicho encuentro, pero luego el centrocampista no pudo estar en el entrenamiento de este lunes del Manchester United y por eso directamente no se sumó a la convocatoria para viajar a la capital española.