Manchester United y Brentford se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Brentford este sábado 28 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega golpeado y con la tabla en contra, en un andar que ya empieza a pesar más que de costumbre. Del otro lado está el Brentford, que viene de meterle cuatro a Everton y se mueve cómodo en la mitad de arriba.

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Para los locales esto ya no es una cuestión de puntos sueltos, es casi una necesidad de frenar la caída antes de que la temporada se les escape de las manos.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United está 19° con apenas 8 puntos en 11 fechas, una cifra que en Old Trafford se lee como una crisis declarada. La derrota 0-4 ante Liverpool dejó heridas y el empate 4-4 con Aston Villa, lejos de calmar, mostró un equipo que no cierra los partidos ni para bien ni para mal.

El Brentford, en cambio, respira otro aire: sexto con 17 unidades, viene de un contundente 4-0 a Everton que reafirma que el equipo encontró ritmo. Antes había caído con Brighton, pero el envión de los últimos días lo tiene metido en la pelea por los puestos de copas europeas.

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El historial entre Manchester United y Brentford

El historial favorece claramente al Manchester United, que ganó 9 de los 17 cruces directos contra 5 del Brentford, con 3 empates de por medio. También en las diferencias de gol hay ventaja local, 33 contra 28.

En los enfrentamientos más recientes la cosa estuvo pareja: el último antecedente fue triunfo del Manchester United 2-1, pero antes hubo dos caídas seguidas por la mínima diferencia en contra, 3-1 y 4-3. No hay una tendencia clara en los últimos años, cada partido se definió por detalles.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/04/2026 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 27/09/2025 Brentford vs. Manchester United 3-1 Premier League 04/05/2025 Brentford vs. Manchester United 4-3 Premier League 19/10/2024 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 30/03/2024 Brentford vs. Manchester United 1-1 Premier League 07/10/2023 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 05/04/2023 Manchester United vs. Brentford 1-0 Premier League 13/08/2022 Brentford vs. Manchester United 4-0 Premier League 02/05/2022 Manchester United vs. Brentford 3-0 Premier League 19/01/2022 Brentford vs. Manchester United 1-3 Premier League

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Horario del partido

México: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Costa Rica: FOX Costa Rica

FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Coventry — sábado 28 de noviembre, 09:00 hs

Ipswich Town vs. Aston Villa — sábado 28 de noviembre, 11:30 hs

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 06:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 10:30 hs

En síntesis