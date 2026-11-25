Slavia Praga recibe a Villarreal este miércoles 25 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. Slavia Praga viene de caer 1-2 ante Arsenal y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Villarreal viene de caer 0-6 ante PSG y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Slavia Praga y Villarreal
Slavia Praga (4-4-2): Jakub Markovič, Tomáš Vlček, Ange N'Guessan, Wiktor Nowak, Tomáš Holeš, David Zima, Mubarak Suleiman, Michal Sadílek, Emmanuel Ayaosi, Mojmír Chytil, David Jurásek. DT: Jindřich Trpišovský.
Villarreal (4-4-2): Luíz Júnior, Santiago Mouriño, Sergi Cardona, Carlos Maciá, Logan Costa, Renato Veiga, Tajon Buchanan, Pape Gueye, Tani Oluwaseyi, Ayoze Pérez, Alberto Moleiro. DT: Iñigo Pérez.
Suplentes de Slavia Praga: David Barčot, Nazar Domchak, Samuel Isife, Pavel Kačor, Jakub Kolísek, Mikuláš Konečný, Matěj Kotrba, Oskar Kubiak, Eliáš Piták, Adam Rezek, Ivan Schranz.
Suplentes de Villarreal: César Bonafé, Santi Comesaña, Nizar, Alex Freeman, Joselillo Gaitán, Péter Gulácsi, Rubén Gómez, Georges Mikautadze, Pau Navarro, Nicolas Pepe, Carlos Romero, Cheikh Thiam.
Bajas y ausentes de Slavia Praga y Villarreal
Slavia Praga:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Villarreal:
- Juan Foyth (lesión muscular)
- Gerard Moreno (lesión muscular)
- Nathan-Dylan Saliba (lesión de tobillo; vuelve a principios de enero de 2027)
- Ilias Akhomach (lesión muscular)
- Alassane Diatta (lesión muscular; vuelve a principios de diciembre de 2026)
La previa de Slavia Praga y Villarreal: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 11:45 (hora de México)
- Estadio: Fortuna Arena
- Historial: 2 cruces — Slavia Praga ganó 0, Villarreal ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 02/11/2017: Slavia Praga 0-2 Villarreal
- Próximo partido de Slavia Praga: vs. Bayern, martes 8 de diciembre
- Próximo partido de Villarreal: vs. Sabah FK, martes 8 de diciembre