Por qué no pueden jugar Semenyo y Guehi en Manchester City vs. Galatasaray por la UEFA Champions League

Los flamantes fichajes del cuadro sky-blue se pierden un juego decisivo en la temporada del equipo de Pep. El motivo.

Por Martín Zajic

Semenyo y Guehi, afuera de un partido clave.
© Getty ImagesSemenyo y Guehi, afuera de un partido clave.

Manchester City fue uno de los equipos que más asombró en el mercado de invierno de la Premier League, no por la cantidad que gastó sino por cómo lo gastó. El conjunto sky-blue se quedó con dos de los mejores futbolistas de la liga del primer tramo de la temporada, a cambio de una cifra sumamente conveniente.

En esta ventana de transferencias, los ‘Citizens’ contratataron a Marc Guehi y Antoine Semenyo, dos de las figuras del último semestre. Al central, lo pagaron por apenas 23 millones de euros al Crystal Palace; mientras que al extremo lo abonaron 73 millones al Bournemouth. Así, el monto global que desembolsó el club por el ‘combo’ ha sido de ¡menos de 100 millones de euros!

En sus primeras presentaciones con el elenco de Pep Guardiola, ambas incorporaciones han comenzado a mostrar sus credenciales. Sin embargo, los dos futbolistas se perderán un partido trascendental para el Manchester City, situación que ha dejado descolocados a los fans. Ninguno estará este miércoles, cuando el equipo enfrente a Galatasaray.

En esta oportunidad, el cuadro inglés se jugará la clasificación directa a octavos de la UEFA Champions League, en busca de ‘saltearse’ una fase del torneo. Cabe recordar que sólo los ocho mejores equipos de la fase de liga de la UCL podrán evitar los playoffs. Luego, del noveno al vigésimo cuarto tendrán que jugar unos dieciseisavos de final que pueden ser fatales.

Manchester City sentirá las bajas de Semenyo y Guehi

Manchester City sentirá las bajas de Semenyo y Guehi [foto: Getty]

Marc Guehi y Antoine Semenyo, afuera de Manchester City vs. Galatasaray:

De cara a este último partido de la primera fase, los refuerzos del combinado sky-blue no estarán disponibles por cuestiones reglamentarias. Ninguno es elegible ya que no están inscriptos en la lista de buena fé de la fase de liga de esta edición de la competencia. El cierre se produjo cuando comenzó la instancia, cuando estaban en Palace y Bournemouth respectivamente.

De esta manera, tanto Guehi como Semenyo podrán ser parte de la siguiente ronda, sea octavos o dieciseisavos, ya que el club podrá registrarlos. Para este encuentro de Champions League ante Galatasaray, Guardiola deberá buscar reemplazos para ambos en un plantel de por sí diezmado. No la tendrá sencilla el entrenador español para armar el equipo.

Además de las bajas de Antoine Semenyo y Marc Guehi, no contará tampoco con Rodri, Gvardiol, Dias, Stones, Kovacic, Savinho y Bobb. En el caso del ganador del Balón de Oro, su ausencia es por suspensión, en tanto que los demás son parte de una extensa enfermería. En ese sentido, Manchester City esperará hasta última hora a Nico González, que llega ‘tocado’ al cruce con Galatasaray.

martín zajic
