Han sido numerosas las veces en que las redes sociales tildaron a Kylian Mbappé como ‘el problema’ del Real Madrid, por una crisis de resultados y funcionamiento. Sin embargo, las estadísticas no hacen más que confirmar que el francés ha sido y por bastante el jugador más destacado de la temporada del cuadro españo.

Mientras que algunas de las grandes estrellas del ‘Merengue’ han bajado sus rendimientos en forma notable, ‘Kiki’ tiene los mejores números de la plantilla en la 2025/26. Cuando le ha tocado jugar, primero con Xabi Alonso luego con Álvaro Arbeloa, ha dado la cara por el equipo y marcado la diferencia en el resultado.

En lo que va de esta temporada, el delantero ha convertido 34 goles en 28 partidos disputados con el Real Madrid. Además, en ese número de encuentros ha aportado 5 asistencias. De este modo, se puede decir que Kylian Mbappé ha participado de manera directa en 39 anotaciones en 28 presentaciones, entre todas las competencias.

Para tomar noción de la influencia del francés en la campaña, ha marcado un 47% de los tantos que tiene Real Madrid en la temporada. Mbappé anotó 34 de 73 goles totales que ha convertido el equipo, en un grupo de jugadores que cuenta con hasta treinta futbolistas. No obstante, para muchos él es el problema o responsable de los conflictos colectivos.

La marca de Messi y CR7 que alcanzó Kylian Mbappé con Real Madrid:

En lo que va del siglo (2000-2026), sólo dos jugadores habían anotado más de 20 goles en las primeras 20 jornadas de LaLiga: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Tanto el argentino como el portugués lograron alcanzar ese registro en cinco oportunidades diferentes, pero nadie más lo había logrado siquiera una vez. Ahora, en la temporada 2025/26, Mbappé lleva 21 tantos en 20 fechas de la Liga Española, tras el doblete que sumó este sábado ante Villarreal. Con esta cosecha, se sumó a las dos ex estrellas de Barcelona y Real Madrid.

El doblete de Kylian Mbappé en el triunfo de Real Madrid ante Villarreal:

