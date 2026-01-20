Real Madrid necesitaba lograr pronto una victoria que lo empiece a reconciliar con su afición, y lo hizo en su torneo preferido: la UEFA Champions League. Este martes, el ‘Merengue’ mostró una de sus mejores versiones de la temporada y aplastó ¡6-1! al Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu. Jornada festiva en la Casablanca.

En una noche donde le salió todo, el dueño de casa golpeó con doblete de Kylian Mbappé, uno de Franco Mastantuono, uno de Vinicius Jr, uno de Jude Bellingham y uno de Kehrer e/c. Para colmo, más allá de los dos goles del francés, sirvió para la revancha personal de Vini tras los brasileños: además de su anotación, aportó tres asistencias.

¿Cómo quedó Real Madrid en la tabla de posiciones de la Champions League?

El equipo de Álvaro Arbeloa alcanzó la 3° colocación de la ‘fase de liga’ de esta UEFA Champions League 2025-26. Con este triunfo, llegó a los 15 puntos en la campaña, producto de dos victorias y cinco derrotas. Además, semejante resultado abultado le permitió quedar con +11 de diferencia de gol (diecinueve tantos a favor y ocho en contra).

Kylian Mbappé abrió el camino del Madrid [Foto: Getty]

¿Quién es el líder de la tabla de posiciones de la Champions League?

Con los juegos disputados este martes, el puntero de la presente ronda de la competencia europea es el Arsenal, que dirige el español Mikel Arteta. Los ‘Gunners’ vencieron hoy por 3-1 al Inter de Milán en tierras italianas, y mantienen puntaje perfecto. Se estacionan en lo más alto con 21 unidades, por cosechar siete triunfos en siete presentaciones.

Los resultados del martes en la UEFA Champions League 2025-26:

En este desglose, todos los marcadores finales de los partidos disputados en esta jornada del certamen internacional:

Kairat Almaty 1-4 Brujas

BodoGlimt 3-1 Manchester City

3-1 Manchester City Copenhague 1-1 Napoli

Inter de Milán 1-3 Arsenal

Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen

2-0 Bayer Leverkusen Real Madrid 6-1 Mónaco

6-1 Mónaco Sporting CP 2-1 PSG

2-1 PSG Tottenham 2-0 Borussia Dortmund

2-0 Borussia Dortmund Villarreal 1-2 Ajax

La tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025-26: