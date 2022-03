A diferencia de otras semanas, Chivas se encuentra con la mente más relajada mientras lleva adelante una gira por los Estados Unidos cuando se juega la Fecha FIFA y no hay Liga MX. Sin embargo, Michel Leaño y la directiva del Rebaño se mantiene al tanto de todo lo que sucede con su plantel de cara al cierre de la temporada.

Por otra parte, en el día de hoy se supo que el Guadalajara tendría en la mira sacar a uno de los experimentados jugadores del plantel. A su vez, Alexis Vega vio acción con el Tri, pero no jugará ante Honduras el próximo domingo, mientras que Roberto Alvarado se mantuvo en la banca. Además, un exjugador del Rojiblanco acusó a la directiva de ser americanistas.

Chivas se desprendería Antonio Briseño

En el día de hoy, Chivas Pasión informó que la directiva del Rebaño quiere hacer una renovación en la zona defensiva del equipo, por lo que busca desprenderse de alguno de sus elementos. Uno de elegidos para sacarlos de la institución es el Pollo Briseño debido a que no sube su nivel y no hay intención de renovar un contrato que termina en el 2023.

Alexis Vega jugó con el Tri, pero no viaja a Honduras

En la noche de hoy, México y Estados Unidos igualaron en el Estadio Azteca en una nueva jornada por el Octagonal Final de la Concacaf. Por otro lado, en el Tri quien vio acción fue Alexis Vega, quien ingresó de la mejor manera en el equipo de Martino, pero vio la cartulina amarilla, por lo que el próximo domingo no estará presente en Honduras.

Ex-Chivas acusó a la directiva de americanistas

El exjugador y entrenador de Chivas, Demetrio Madero, se mostró enojado y decepcionado con la llegada de Ricardo Peláez por su afinidad con América. “De Ricardo Peláez para abajo creo que se ha hecho todo muy mal, no hay un proyecto serio, se han equivocado demasiado. Me da desesperación, me desilusiona ver tanta improvisación. Peláez es americanista, es un cuate que no debería estar en Chivas, pero si ya está ahí, al menos debería de hacer las cosas bien. No debería haber llegado, pero ya está ahí”, expresó en el programa Tiro Directo.