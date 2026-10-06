Santiago Sandoval podría irse a Europa pronto

El delantero de las Chivas es uno de los intereses de un par de conjuntos en el Viejo Continente.

Santiago Sandoval ha sido uno de los delanteros que a lo largo de este año ha sobresalido desde la Selección Mexicana en categorías menores y ahora lo hace con la mayor. Además, el jugador de las Chivas ha tenido un buen torneo desde que recibió la oportunidad con el primer equipo, por lo que ya empieza a ser visto por otros clubes.

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Después de la salida de Armando González a Europa, el deseo de muchos jugadores jóvenes en el futbol mexicano es precisamente emigrar al Viejo Continente y la oportunidad estaría por llegar antes de lo esperado. Y es que las actuaciones que ha tenido en los últimos meses han sido clave para ser visto por algunos clubes.

¿Quiénes buscan a Santi Sandoval?

De acuerdo con la información de René Tovar para Récord, el futbolista mexicano estaría en la mira de un par de equipos en Europa. Aunque no revela quiénes serían los clubes que lo están buscando, sí ha mencionado que uno de ellos sería en Países Bajos, mientras que otro en Italia, puesto que ya habrían tenido los primeros contactos.

La misma fuente revela que no se ha contactado directamente con la directiva de Chivas, pero que revisan su entorno. Hay que recordar que hay una alianza entre el Ajax y el equipo rojiblanco, por lo que de ahí podría venir la posibilidad de que se pueda ir en el próximo mercado de fichajes a la Eredivisie, aunque no es algo concreto.

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Por otro lado está la posibilidad de llegar a la Serie A, hasta el momento sólo un mexicano se mantiene en la liga italiana y es con el Genoa, por lo que quizá un interés por él vendría de alguno de los clubes de media tabla para abajo. Por ahora uno de los que convendría sería el Como que va en ascenso, pero se desconoce quién pueda ser.

En síntesis