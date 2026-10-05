Llega encendido al Clásico Tapatío: Las palabras de Ángel Sepúlveda tras humillar al América

Esto es lo que dijo el jugador de Chivas previo al partido ante Atlas y después de su doblete ante América.

Se viene una edición más del Clásico Tapatío y Ángel Sepúlveda llega como una de las opciones importantes para Gabriel Milito en este encuentro. Aunque recupera a sus jugadores que estuvieron fuera por la Fecha FIFA con la Selección Mexicana, ya vio las cualidades que tiene el delantero para conseguir anotaciones en duelos importantes.

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Y es que este domingo, “Sepu” consiguió vencer al Club América en un duelo amistoso en Estados Unidos. El jugador rojiblanco fue quien consiguió los dos goles a favor de la escuadra, por lo que llega con buena racha para este enfrentamiento que tiene como objetivo vencer a su máximo rival en Guadalajara, el Atlas.

¿Listo Sepúlveda para vencer al Atlas?

El delantero del Rebaño mencionó en entrevista con La Afición que espera que tanto él como el equipo se encuentren tranquilos para disputar este enfrentamiento, ya que con eso tendrán más claridad para salir a buscar el resultado que necesitan ante los rojinegros, sobre todo porque es uno de los partidos más importantes.

“Siempre uno como jugador tiene que estar lo más tranquilo posible para poder dar un buen partido, para poder estar muy bien en la cancha y poder buscar la victoria con todo el equipo y creo que es lo que todos queremos. Sabemos lo que representa el Clásico Tapatío para la ciudad, son duelos que trascienden y paraliza a Guadalajara”. Ángel Sepúlveda

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Con estas palabras, el delantero muestra confianza para poder salir a conseguir el triunfo. Este resultado permitiría que el equipo se acerque más al liderato de la competencia, en caso de que América y Toluca no puedan vencer a sus rivales en esta fecha, de ser así podrían conseguir ser los primeros en la tabla general con 21 puntos.

En síntesis