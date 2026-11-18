El pasado sábado, FC Juárez Femenil terminó eliminado de los Cuartos de Final del Apertura 2026, después de que por un empate de 1-1 en el marcador global el equipo de Chivas clasificara por posición en la tabla. Aunque Óscar Fernández llevó a las Bravas a estas instancias, aún se quedaron cortas para conseguir llegar a las Semifinales.

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Sin embargo, algo que llamó la atención fueron las palabras del DT de Juárez en la conferencia de prensa, ya que pese a haber sido eliminadas habló de Antonio Contreras, el estratega del Rebaño. Y es que hay que mencionar que en los últimos días el técnico ha tenido muchas polémicas debido a decisiones tácticas, pero más a su manera de proyectarse.

Cuando terminó el encuentro, pese a haber ganado por la posición de la tabla, Contreras protagonizó un festejo demasiado efusivo burlándose casi de los asistentes. Y es que en días recientes fue muy criticado por un mensaje de Carolina Jaramillo, donde mencionaba que no la querían renovar y para este partido no fue contemplada en la convocatoria.

¿Óscar Fernández para DT de Chivas Femenil?

Ante esto, cuestionaron a Fernández en conferencia y habló de que el equipo rojiblanco es tan importante que merece a un dirigente que esté a la altura. Es por esto que varios aficionados del equipo de Guadalajara empezaron a pedirlo para la escuadra en caso de que no se renovara el contrato de Antonio y se espera a que termine el torneo para saber qué pasara.

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“Me he enfrentado a Antonio creo que 6 veces. Creo que esta institución merece mucho más. Esta institución, que es una institución grande de verdad, una que desde España la vemos como un gigante. Si conocen México lo conocen por esta institución, no merece este futbol y no merece esta falta de respeto”, apuntó dejando ver su molestia.

En síntesis