Las cinco bajas que tendría Chivas para el Clásico Tapatío contra Atlas por el Apertura 2026

El Estadio Jalisco es el escenario de una nueva edición del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas. El Rebaño cuenta con varias bajas.

Este viernes regresó la Liga MX después de la Fecha FIFA y este sábado hay varios partidos importantes en el torneo. Uno de ellos es el juego que enfrenta a Chivas y a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, el cual se disputa en el Estadio Jalisco.

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El Clásico Tapatío es uno de los partidos más importantes para ambas instituciones. Atlas viene de ganar y Chivas de perder en la última jornada y, en cuanto al Rebaño Sagrado, Gabriel Milito no contaría con cinco futbolistas para el encuentro.

Cuatro de ellos no estarían disponibles por lesión: Luis Romo, Bryan González, José Castillo y Miguel Gómez, mientras que Omar Govea se pierde el Clásico Tapatío por lesión.

Los detalles de las lesiones

Luis Romo no juega frente a Chivas por presentar una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo, complicación que sufrió durante la Fecha FIFA con la Selección Mexicana. Con respecto a Bryan González, el defensa se resintió de una lesión muscular.

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Chivas ganó por 2-1 a Atlas en el último Clásico Tapatío (Getty Images)

Por el lado de José Castillo y de Miguel Gómez, ambos futbolistas también presentan molestias musculares. Por último, Omar Govea no juega el Clásico Tapatío ante Atlas por estar suspendido debido a que fue expulsado en el partido pasado contra Querétaro.

Chivas se ubica 3° y Atlas 6° en la tabla del Apertura 2026, por lo tanto ambos equipos por ahora se están metiendo en la Liguilla del torneo. Sin embargo, todavía faltan varios partidos y este Clásico Tapatío puede marcar un antes y un después.

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En síntesis