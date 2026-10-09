Se viene una edición del Clásico Tapatío que promete ser inolvidable, ya que ambos contendientes llegan con una de sus mejores plantillas de los últimos tiempos. Atlas y Chivas se medirán frente a frente en el Estadio Jalisco, en un enfrentamiento sensacional que paralizará a todo el país y al mundo futbolero en general.

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En la antesala del duelo de este fin de semana, la Inteligencia Artificial estudió y simuló el partido en base a más de veinte factores que cruzó para llegar a un resultado exacto. La supercomputadora analizó el encuentro de esta jornada 11 del Apertura 2026 y alcanzó una conclusión respecto a lo que sucederá allí en Guadalajara.

De acuerdo al modelo que construyó la tecnología luego de su examen exhaustivo de la situación, el juego entre los ‘Zorros’ y el ‘Rebaño’ quedaría 2-2 de marcador final. Tras contemplar todas las variantes que confluirán en el desarrollo de las acciones, señaló que no habrá un ganador en el partido, ni Atlas ni las Chivas.

Según la IA, no habría vencedor en el Clásico [Foto: Getty]

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De acuerdo a la IA, en el desarrollo de los sucesos de la próxima edición del Clásico Tapatío, Chivas empezará ganando el encuentro y Atlas lo empatará sobre el final. El equipo de Gabriel Milito se pondrá en ventaja y ampliará la diferencia, pero el conjunto de Hernán Crespo reaccionaría en el segundo tiempo y se llevaría un punto.

Al proponer los goleadores de este nuevo Atlas vs. Chivas, la supercomputadora candidateó a Luis Romo y Ricardo Marín como los anotadores de los tantos del cuadro visitante. Del lado del dueño de casa, sorprendió al mencionar que Milton Valenzuela y Juan Purata serían sus tanteadores, en lugar de otros jugadores más ofensivos del equipo.

El compromiso entre Atlas y Chivas, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026, tendrá lugar este sábado 10 de octubre a partir de las 19.00 horas del Centro de México. El Estadio Jalisco ya tiene localidades agotadas y no caberá un alfiler en sus tribunas para ingresar a vel Clásico Tapatío de la fase regular de esta Liga MX.